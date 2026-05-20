Infiorata di Noto 2026: cala il sipario con numeri da record. Boom di turisti stranieri nel finale

Si chiude ufficialmente oggi, mercoledì 20 maggio, la 47ª edizione dell’Infiorata di Noto, un evento che ha confermato la città barocca come capitale internazionale dell’arte effimera. Il tema di quest’anno, “La cultura POP si racconta portando in scena le icone, la musica e le avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il mondo”, ha saputo attrarre un pubblico eterogeneo e globale per un successo internazionale senza precedenti. Il sindaco Corrado Figura ha voluto sottolineare lo straordinario successo di pubblico registrato anche nelle giornate conclusive della manifestazione. “Abbiamo osservato con orgoglio una massiccia presenza di turisti stranieri che hanno affollato via Nicolaci non solo nel weekend clou, ma in modo costante anche lunedì e martedì”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il dato più significativo riguarda la giornata di lunedì 18 maggio, durante la quale si sono registrate presenze raddoppiate rispetto all’anno scorso, a dimostrazione di come il richiamo delle icone pop — da Andy Warhol a Freddie Mercury — abbia risonanza mondiale. L’estensione della manifestazione a cinque giorni si è confermata una scelta strategica vincente.

“Mantenere l’Infiorata visitabile più a lungo ha permesso di ampliare la permanenza dei visitatori e di accogliere con maggiore respiro le scolaresche e i gruppi internazionali arrivati all’inizio della settimana”, ha aggiunto Figura. Il successo di questa edizione si deve anche alla sinergia tra l’Amministrazione e realtà come l’associazione OpeNoto, che ha promosso l’identità cittadina attraverso il merchandising ufficiale. Il sindaco ha concluso la giornata di chiusura rinnovando il ringraziamento ai Maestri Infioratori, alle associazioni e a tutta la complessa macchina burocratica e dell’accoglienza — inclusi i servizi navetta e la Protezione Civile — che ha gestito con efficienza flussi di visitatori senza precedenti. Sebbene i petali di via Nicolaci lascino il posto alla memoria collettiva, la stagione dei grandi eventi di Noto non si ferma. Il calendario proseguirà fino al 28 giugno, quando il cielo della città sarà solcato dalle Frecce Tricolori per l’unica tappa siciliana del “Noto Air Show”.

E intanto, Polara, storico marchio simbolo dell’eccellenza mediterranea, ha presentato la nuova edizione limitata “Infiorata di Noto 2026”, una collezione di bottiglie d’autore che celebra uno degli eventi più iconici della cultura italiana e lo trasforma in un’esperienza capace di parlare al mondo.

“L’edizione esclusiva “Infiorata di Noto 2026” si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità territoriale intrapreso dall’azienda – ha dichiarato Giuseppe Polara, esponente della famiglia imprenditoriale iblea e responsabile commerciale – un impegno che si traduce nella promozione delle eccellenze locali, nel sostegno alle tradizioni culturali e nella volontà di generare un impatto positivo sulle comunità. Portare l’Infiorata nel mondo significa infatti amplificarne il valore, contribuendo alla sua riconoscibilità internazionale e al suo sviluppo nel tempo”.

Con il progetto netino, Polara si pone l’obiettivo di superare il concetto di semplice prodotto, provando ad affermarsi come interprete di una nuova maniera di narrare l’Isola, con industria, cultura e creatività che si intrecciano per dare vita a un linguaggio in grado di parlare a un pubblico globale. Con tale iniziativa, Polara fa un passo avanti nel suo percorso di valorizzazione dei territori siciliani, portando l’Infiorata di Noto oltre i tradizionali confini geografici, culturali, artistici e di costume. “Grazie all’ottima presenza internazionale, l’azienda trasformerà ogni bottiglietta in testimonianza della straordinaria tradizione artistica siciliana. Abbiamo voluto rendere omaggio a una delle espressioni più alte della cultura siciliana, cercando di contribuire a valorizzare l’Infiorata di Noto oltre i confini dell’isola e facendola conoscere a un pubblico sempre più ampio. L’Infiorata di Noto rappresenta per noi non solo una tradizione, ma un patrimonio di creatività e identità che merita di essere valorizzato a livello internazionale. Attraverso queste bottiglie raccontiamo una Sicilia autentica, fatta di bellezza, qualità e radici profonde. È compito di chi fa impresa valorizzare la bellezza delle proprie origini e del proprio territorio. L’edizione esclusiva «Infiorata di Noto 2026» si inserisce inoltre in un più ampio percorso di sostenibilità territoriale intrapreso dall’azienda. Un impegno che si traduce nella promozione delle eccellenze locali, nel sostegno alle tradizioni culturali e nella volontà di generare un impatto positivo sulle comunità. Portare l’Infiorata nel mondo significa infatti amplificarne il valore, contribuendo alla sua riconoscibilità internazionale e al suo sviluppo nel tempo”.