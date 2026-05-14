Infiorata di Noto 2026, Corrado Figura: “La cultura pop renderà questa edizione un evento internazionale”

È tutto pronto a Noto per la 47ª edizione dell’Infiorata, in programma dal 15 al 19 maggio 2026. Quest’anno il celebre appuntamento dedicato all’arte effimera sarà ispirato alla cultura pop, un tema scelto dall’amministrazione comunale per rafforzare ulteriormente il profilo internazionale della manifestazione.

A presentare il programma è stato il sindaco di Noto, Corrado Figura, che ha definito questa edizione “un momento magico per la città”.

“Abbiamo scelto la cultura pop perché ha segnato intere generazioni a livello internazionale – ha spiegato il primo cittadino – e Noto oggi è sempre più un riferimento culturale e turistico nel mondo”.

L’Infiorata 2026 porterà in via Nicolaci bozzetti colorati e irriverenti ispirati al mondo pop, con un programma ricco di eventi artistici, musicali e culturali. Il taglio del nastro è previsto venerdì 15 maggio con una madrina d’eccezione: Margaret Madè. In serata spazio alla realizzazione dei quadri floreali da parte degli infioratori netini e a un concerto di Manuela Villa.

Tra gli appuntamenti più attesi anche l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza, il corteo barocco, gli spettacoli dedicati alla musica pop internazionale con omaggi a Freddie Mercury, oltre a dj set, mostre d’arte, eventi culturali e stand enogastronomici.

Il sindaco Figura ha sottolineato come l’estensione dell’evento da tre a cinque giorni abbia prodotto importanti risultati in termini turistici ed economici: “Le prenotazioni stanno già superando quelle dello scorso anno. È stata una scelta coraggiosa ma vincente, così come l’introduzione del ticket e del sistema di irrigazione”.

Secondo il primo cittadino, la crescita dell’Infiorata è legata anche alla forte esposizione internazionale della città grazie a produzioni cinematografiche e televisive come The White Lotus, che hanno contribuito ad attirare visitatori da Stati Uniti, Nord Europa e, recentemente, anche dall’India.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori, il Comune ha predisposto parcheggi all’ingresso della città con servizio navetta verso il centro storico. Il ticket d’ingresso all’Infiorata resta fissato a 5 euro e potrà essere acquistato online o agli infopoint dedicati.

Grande attenzione anche ai giovani con “Scuola in Fiore”, il progetto che coinvolge gli studenti nella realizzazione dei bozzetti floreali. “Scommettere sui giovani significa tramandare la cultura dell’Infiorata e investire nel futuro della nostra comunità”, ha aggiunto Figura.

Infine, il sindaco ha anticipato uno dei grandi appuntamenti dell’estate netina: il 28 giugno a Lido di Noto arriveranno le Frecce Tricolori per l’unica tappa siciliana del 2026, accompagnata dalla Banda dell’Aeronautica e da una serie di eventi collaterali.

“L’Infiorata è il cuore della città di Noto – ha concluso Figura – ed è diventata parte integrante della nostra identità culturale”.