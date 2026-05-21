Infiorata di Noto 2026, Figura: “Bilancio straordinario per l’edizione appena conclusa”

“La presenza di visitatori è stata molto significativa, con numerosi turisti stranieri e la partecipazione di scuole anche nei giorni di lunedì e martedì. La formula dei cinque giorni di Infiorata, unita a eventi culturali collaterali e alla gestione del ticketing, ha dato i risultati sperati. Viabilità, parcheggi, collaborazione con associazioni, istituzioni e forze dell’ordine hanno funzionato in modo impeccabile, con una città che si è mossa in sinergia per l’organizzazione. Ogni anno miglioriamo e innoviamo, e anche quest’anno la scommessa è stata vinta”. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, traccia un primo bilancio dell’Infiorata 2026, confermando un risultato straordinario per partecipazione e qualità della 47ª edizione dell’Infiorata di Noto.

Il sindaco sottolinea il ruolo centrale dei maestri infioratori, veri protagonisti dell’evento: “l’anima dell’Infiorata è nelle mani degli artisti che realizzano queste opere uniche. Quest’anno abbiamo voluto connettere la bellezza della nostra città con il tema della cultura pop, innovativo e moderno, che ha trasformato lo stile di vita di molte generazioni. La scelta del tema ha esaltato la bellezza artistica delle composizioni floreali e quella architettonica di via Nicolaci. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’Infiorata 2026: cittadini, associazioni, operatori culturali, forze dell’ordine e naturalmente i maestri infioratori. La città di Noto conferma così il suo ruolo di riferimento culturale e artistico, apprezzato in tutto il mondo”.

Guardando al futuro, il primo cittadino anticipa alcune novità, ma non il tema della prossima edizione: “archiviamo questa edizione con grande soddisfazione. L’appuntamento è già al 2027, mentre questa estate inaugureremo per la prima volta in Sicilia un evento straordinario al Lido di Noto con le Frecce Tricolori. Sarà un momento unico che darà il via alla stagione estiva e inaugurerà la riqualificazione del lido”.