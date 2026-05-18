Infiorata di Noto 2026: ultimi due giorni per ammirare i tappeti floreali. Spazio al merchandising ufficiale con OpeNoto e ai grandi eventi musicali in piazza

Si entra nella fase finale della 47ª edizione dell’Infiorata di Noto, un evento che ha saputo incantare migliaia di visitatori con il suo inedito omaggio alla Cultura POP. Il Corteo Barocco svoltosi ieri ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi e intrisi di storia dell’intera manifestazione, trasformando il centro di Noto in una scenografia settecentesca vivente. Prima la sfilata, curata dall’associazione “Corteo Barocco”, ha visto protagonisti figuranti in splendidi abiti d’epoca del Settecento, che hanno sfilato celebrando l’identità nobiliare della città, poi Il corteo è partito dalla Chiesa dell’Annunziata (in Via Trigona) per giungere solennemente in piazza Municipio, attraversando il cuore del barocco netino. Quindi gli spettacoli tra ritmi ed evoluzioni di quanti hanno partecipato attivamente alla sfilata animando le strade. La serata si è poi conclusa con un ulteriore tocco di classe grazie allo spettacolo “POP SYMPHONY ICONS” della Figaro Society Orchestra in piazza Municipio. Adesso restano solo due giorni per ammirare la straordinaria bellezza di via Nicolaci e dei sedici bozzetti ispirati alle icone del Novecento, prima che la magia dei petali giunga al termine. Oggi giornata dedicata alla visita dell’Infiorata e in serata, alle 21, la piazza si animerà con “Sicilian Evolution”, un Dj Set d’eccezione che vedrà in consolle Ingrid Astuti (Miss Ingrid) in collaborazione con Dario Tiralongo. Domani, martedì 19 maggio, la manifestazione si avvierà alla conclusione con la serata musicale dei “Magic Sound”, a partire dalle 21 in piazza Municipio.

“Siamo orgogliosi della risposta straordinaria che la città sta ricevendo — dichiara il sindaco Corrado Figura —. L’Infiorata 2026 ha dimostrato che Noto è un laboratorio vivente dove il Barocco e la modernità Pop possono convivere in un dialogo perfetto. Invitiamo chi non l’avesse ancora fatto a venire a trovarci in queste ultime 48 ore e a scoprire, attraverso il merchandising di OpeNoto, un pezzo della nostra tradizione da custodire nel tempo”.

Quest’anno, inoltre, l’Infiorata si può portare a casa non solo nei ricordi, ma anche attraverso il merchandising ufficiale. L’associazione OpeNoto, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha creato una linea esclusiva di gadget ufficiali per celebrare l’evento più importante della città. Questa iniziativa punta a promuovere il brand Noto a livello internazionale, permettendo ai turisti di acquistare prodotti di qualità che celebrano l’identità e l’arte dei nostri maestri infioratori. L’Amministrazione ricorda che restano visitabili anche le mostre tematiche, come “Archivio Storico dell’Infiorata” a Palazzo Nicolaci e “Antiquaria” presso i bassi di Palazzo Ducezio.