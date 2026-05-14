Infiorata di Noto 2026, via Nicolaci diventa una galleria Pop: sedici bozzetti tra musica, cinema, arte e moda

Noto è pronta a inaugurare la 47ª edizione dell’Infiorata, che quest’anno celebra l’incontro tra la bellezza del Barocco e l’energia della Cultura Pop.

Via Nicolaci si trasformerà in una grande galleria a cielo aperto composta da sedici bozzetti floreali dedicati alle icone che hanno segnato l’immaginario collettivo del Novecento e della contemporaneità. Dal manifesto ufficiale, con Freddie Mercury rappresentato con un fiore al posto del microfono, emerge il senso dell’edizione 2026: raccontare musica, cinema, arte, moda e fumetto attraverso il linguaggio effimero e potente dei petali.

Ad aprire il percorso sarà lo stemma della città, realizzato dall’Associazione Matteo Raeli. A seguire, i maestri infioratori renderanno omaggio ad Andy Warhol, Keith Haring, Michael Jackson, Freddie Mercury, i Beatles, Domenico Modugno, Raffaella Carrà, Marilyn Monroe, Alberto Sordi, Charlie Chaplin, Pippo Baudo con le gemelle Kessler, una scena di “Miseria e Nobiltà”, Giorgio Armani, Coco Chanel, Naomi Campbell, Spiderman e Calimero.

“Mantenere l’Infiorata per 5 giorni significa aver perseguito una visione precisa – dichiara il sindaco Corrado Figura –: ampliare la permanenza dei visitatori e rendere l’evento un motore economico sostenibile. Oggi l’Infiorata si sostiene grazie a un mix virtuoso di ticket d’ingresso, tassa di soggiorno e contributo di sponsor privati che hanno scelto di investire nel nostro brand”.

Il weekend entrerà nel vivo venerdì 15 maggio, alle 17, con l’inaugurazione ufficiale tra Porta Reale e via Nicolaci, alla presenza della madrina Margareth Madè e con i Musici e Sbandieratori “Città di Noto”. In serata, alle 21, Piazza Municipio ospiterà il concerto di Manuela Villa con la Francesca Franchini Band.

Sabato 16 maggio il tappeto infiorato sarà visitabile dalle 9 alle 2 del mattino. Alle 20:30, in Piazza Municipio, si terrà il concerto della Banda della Guardia di Finanza.

Domenica 17 maggio spazio alle visite, alle danze dell’Accademia del Ventaglio e al Corteo Barocco, in programma alle 17. Gran finale alle 21:30 con “POP SYMPHONY ICONS”, suite sinfoniche dedicate alle leggende del Pop eseguite dalla Figaro Society Orchestra.

“Cittadini e visitatori – conclude il sindaco Figura – vivranno un’edizione che unisce tradizione, creatività e visione contemporanea, trasformando ancora una volta Noto in un palcoscenico internazionale di bellezza”.