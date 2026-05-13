Infiorata di Noto, il Libero Consorzio di Siracusa offre uno stand gratuito per promuovere le aziende e i prodotti locali

In occasione dell’Infiorata di Noto, evento di grande richiamo culturale e turistico, è stato organizzato uno stand dedicato alle aziende locali della provincia. L’iniziativa, promossa dall’ufficio attività produttive del Libero Consorzio di Siracusa, ha l’obiettivo di offrire un’importante vetrina gratuita per le imprese e i loro prodotti tipici.

“Come delegato della provincia alle attività produttive, ho voluto creare questa opportunità per le aziende del territorio,” dichiara Matteo Melfi, “per dare loro visibilità e valorizzare il nostro patrimonio produttivo e gastronomico. Lo stand sarà completamente gratuito per garantire a tutti la possibilità di partecipare e far conoscere la qualità dei prodotti della nostra terra.”

L’iniziativa è stata accolta e supportata dal delegato alla promozione del territorio, Giovanni Rametta, che ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’evento, portando la sua esperienza nel campo della promozione. “Abbiamo subito creduto in questo progetto e siamo pronti a replicarlo, proponendo queste iniziative non solo in Italia ma anche in Europa, per dare sempre più spazio alle nostre eccellenze.”

Possono partecipare all’iniziativa tutte le aziende della provincia di Siracusa. L’Infiorata di Noto diventa così non solo una festa di arte e tradizione, ma anche un’occasione concreta di crescita e valorizzazione per le imprese locali, con la speranza di far conoscere i prodotti della provincia in tutto il mondo. Le richieste di partecipazione possono essere presentate fino a oggi alle 12 e, qualora ci siano posti disponibili, verranno accolte anche domande fuori termine.