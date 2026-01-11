Infiorata di Noto, ufficiali date e tema: sarà dedicata alla Cultura Pop

Sarà dedicata alla Cultura Pop la 47ª edizione dell’Infiorata di Noto, in programma dal 15 al 19 maggio 2026 in via Nicolaci.

Il tema scelto è “La Cultura Pop si racconta” ed è stato ufficializzato questa mattina dal sindaco Corrado Figura. Tra gli altri temi che erano stati presi in considerazione anche la figura di Freddie Mercury a 80 anni dalla nascita o la storia della Repubblica Italiana e della Costituzione a 80 anni dalle votazioni del 2 giugno 1946.

“Il tema – scrive Figura – porterà in scena icone, linguaggi e avanguardie artistiche che hanno segnato il Novecento, trasformando la cultura di massa in un fenomeno globale. Un percorso che attraversa arte, musica, cinema, moda e fumetto, settori nei quali la Pop Culture ha inciso profondamente sull’immaginario collettivo. Nei tappeti floreali troveranno spazio riferimenti alla Pop Art, con artisti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Mario Schifano e Mimmo Rotella, ma anche alla musica che ha segnato intere generazioni, da Freddie Mercury ai Beatles, da Michael Jackson a Domenico Modugno. Il racconto proseguirà con il cinema e lo spettacolo, attraverso figure simbolo come Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Federico Fellini, Sophia Loren e Totò, fino ad arrivare alla moda e al fumetto, con nomi come Coco Chanel, Giorgio Armani e Stan Lee. I bozzetti floreali trasformeranno ancora una volta la celebre via netina in una galleria a cielo aperto, con opere realizzate interamente con materiali naturali, destinate a durare pochi giorni ma capaci di lasciare un segno duraturo sul piano culturale e turistico”.

L’allestimento dell’Infiorata è previsto per venerdì 15 maggio, mentre le visite complete inizieranno da sabato 16 maggio alle ore 9 e proseguiranno fino a martedì 19 maggio alle ore 23. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 5 euro, con tariffa ridotta a 3 euro per le scolaresche. La direzione artistica dell’edizione 2026 è affidata anche quest’anno a Valentina Mammana.