Infiorata, quando la primavera fiorisce tra le vie del barocco siciliano: ecco da cosa nasce la tradizione a Noto

Ogni anno, nel cuore di maggio, la città di Noto si trasforma in un caleidoscopio di colori e profumi grazie all’Infiorata, uno degli eventi più suggestivi della Sicilia. Lungo la scenografica via Corrado Nicolaci, maestri infioratori realizzano spettacolari tappeti floreali, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Origini e significato dell’Infiorata di Noto

La tradizione dell’Infiorata di Noto è relativamente recente: nacque nel 1980 dall’incontro tra artisti locali e maestri infioratori di Genzano di Roma, città con una lunga storia di decorazioni floreali. L’evento fu concepito come un omaggio alla primavera e un modo per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. Da allora, l’Infiorata è diventata un appuntamento fisso, celebrato ogni terza domenica di maggio.

La manifestazione

Durante l’Infiorata, Via Nicolaci si veste di fiori: su una superficie di circa 700 metri quadrati vengono realizzati 16 quadri floreali, ciascuno ispirato a un tema diverso ogni anno. I disegni, creati con petali di fiori, foglie e altri materiali naturali, rappresentano soggetti che spaziano dalla cultura locale all’arte internazionale. L’evento coinvolge l’intera comunità, con cortili, chiostri e vie cittadine adornate a festa.

Un’esperienza unica

L’Infiorata di Noto non è solo una celebrazione della primavera, ma anche un’occasione per scoprire il fascino del barocco siciliano. La città, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile tra arte, cultura e tradizione. Oltre ai tappeti floreali, durante la manifestazione si svolgono eventi collaterali come mostre d’arte, concerti e degustazioni di prodotti tipici locali.

Infiorata di Noto 2025

Per il 2025, l’Infiorata di Noto si terrà dal 16 al 21 maggio. Partecipare all’Infiorata è un’opportunità per immergersi nella cultura siciliana e vivere un’esperienza sensoriale unica. Il tema della 46esima edizione dell’Infiorata di via Nicolaci a Noto: “L’arte fa la pace: l’Infiorata che unisce, la speranza oltre i confini”.

L’Infiorata di Noto rappresenta un perfetto connubio tra natura e arte, una tradizione che, pur essendo nata in tempi recenti, ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama culturale siciliano.