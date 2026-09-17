Inflazione, a Siracusa prezzi in aumento del 4,5% in un anno: pesa soprattutto la casa

Attualità · I dati

I prezzi al consumo continuano a crescere a Siracusa e ad agosto l’aumento raggiunge il 4,5% su base annua, mentre rispetto a luglio si registra un incremento dello 0,9%. È quanto emerge dai dati definitivi dell’indice N.I.C. elaborati dal Servizio Statistica del Comune di Siracusa, sulla base delle rilevazioni effettuate secondo le disposizioni tecniche dell’Istat.

Il dato siracusano si colloca al di sopra di quello nazionale: secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat, ad agosto l’inflazione in Italia è stata del 3,3% su base annua, in aumento dal 2,9% di luglio, e dello 0,5% su base mensile.

A Siracusa, dunque, la crescita tendenziale dei prezzi è di 1,2 punti percentuali superiore a quella registrata complessivamente in Italia, mentre anche la variazione rispetto al mese precedente risulta più marcata.

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A incidere maggiormente sull’indice siracusano è la voce “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili”, che registra un aumento del 10,7% rispetto ad agosto 2025. La stessa divisione cresce dello 0,9% rispetto a luglio.

Un’altra voce particolarmente significativa è quella dei trasporti, con un incremento del 6,7% su base annua e del 2,1% in un solo mese.

A crescere sensibilmente sono anche i servizi di ristorazione e alloggio, che segnano un +5,7% rispetto a un anno fa e addirittura un +3,1% rispetto a luglio. È proprio quest’ultima la variazione mensile più elevata tra le divisioni di spesa considerate dal Comune.

Per quanto riguarda prodotti alimentari e bevande analcoliche, l’incremento tendenziale è del 2,9%, ma nel confronto con luglio i prezzi risultano sostanzialmente stabili. Anche abbigliamento e calzature registrano un +3% su base annua senza variazioni mensili.

Stabile rispetto al mese precedente anche la sanità, che registra però un aumento tendenziale dello 0,6%. Crescono invece dello 0,9% su base mensile sia informazione e comunicazione sia ricreazione, sport e cultura.

L’unica divisione che ad agosto registra una diminuzione rispetto al mese precedente è quella di bevande alcoliche e tabacco, con -0,1%.

I dati del Comune mostrano anche come sia progressivamente aumentata l’inflazione a Siracusa nel corso dell’anno. Dopo il +0,9% tendenziale di gennaio, il tasso è salito all’1,5% a febbraio, all’1,7% a marzo, al 3,1% ad aprile, al 3,3% a maggio e al 4% a giugno. A luglio si era attestato al 3,9%, prima di raggiungere il 4,5% di agosto, il valore più alto tra quelli riportati nella serie 2026 fino ad agosto.

Il dato complessivo fotografa quindi una crescita dei prezzi che a Siracusa, nel mese di agosto, ha interessato soprattutto abitazione ed energia, trasporti e servizi legati a ristorazione e alloggio, mentre gli alimentari hanno avuto una dinamica più contenuta.

A livello nazionale, l’Istat segnala che l’accelerazione di agosto è stata trainata soprattutto dai prezzi dei prodotti energetici, mentre l’inflazione di fondo è scesa dall’1,6% all’1,5% e quella relativa al cosiddetto carrello della spesa è rimasta contenuta allo 0,9%.

I dati siracusani sono stati rilevati secondo le norme tecniche stabilite dall’Istat e approvate dalla Commissione comunale di controllo dei prezzi al consumo. La relazione è datata 16 settembre 2026.