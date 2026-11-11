Influ-Day, a Siracusa sabato manifestazione per promuovere la vaccinazione antinfluenzale

Attualità · Prevenzione

L’Assessorato regionale della Salute ha promosso anche quest’anno l’Influ-day, una giornata dedicata alla promozione della vaccinazione antinfluenzale con l’obiettivo di migliorare tra i cittadini la percezione del valore della prevenzione vaccinale.

A Siracusa, la manifestazione si svolgerà sabato 14 novembre alle 10,30 all’ex ONP di contrada Pizzuta, nel piazzale del Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva. Per la più ampia diffusione dell’iniziativa è prevista una conferenza stampa con interviste alle autorità e ai rappresentanti delle Istituzioni cittadine che, ove ritenessero, durante la manifestazione, potranno ricevere la somministrazione del vaccino antinfluenzale assieme ai componenti la Direzione strategica aziendale, al personale dell’Azienda, nonché ai cittadini che ne faranno richiesta.

Durante la manifestazione sarà possibile sottoporsi anche alle vaccinazioni anti-Covid-19, anti-Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) per gli adulti e i bambini nati nel 2026 mediante anticorpo monoclonale.

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L’evento vedrà, inoltre, la presenza attiva degli operatori del Centro Gestionale Screening che garantiranno l’esecuzione di Pap Test e HPV Test, la prenotazione di mammografie e la consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per le fasce di età target. Contestualmente sarà allestita una postazione del programma nazionale per l’equità nella salute e il contrasto alla povertà sanitaria (PNES/INMP) per orientare la popolazione fragile sui servizi dedicati.

“L’Influ-Day rappresenta un appuntamento strategico per la nostra Azienda e per l’intero territorio provinciale – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci -. Promuovere la vaccinazione antinfluenzale significa proteggere la salute dei singoli ma soprattutto rafforzare la sicurezza collettiva e tutelare le fasce più fragili della popolazione, mettendo a disposizione un’offerta sanitaria integrata che unisce le vaccinazioni agli screening oncologici e ai servizi di prossimità per l’equità nella salute, a dimostrazione di una sanità vicina, accessibile e orientata alla prevenzione”.

L’iniziativa del 14 novembre farà da perno a una settimana di open day vaccinali distribuiti capillarmente negli ambulatori Asp di tutta la provincia con ingresso libero e senza prenotazione: il 13 novembre ad Avola, il 16 a Rosolini, il 17 a Solarino e Sortino, il 18 a Canicattini Bagni e Melilli, il 19 a Pachino e Palazzolo Acreide, il 20 novembre a Noto, Lentini e Augusta.

Si ricorda che le vaccinazioni antinfluenzali, anti-Covid e anti-RSV restano accessibili anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri e nelle farmacie della provincia.