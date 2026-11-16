InfluDay a Siracusa, oltre 50 vaccinazioni all’open day. Iraci: “prevenzione fondamentale”

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Oltre 50 vaccini antinfluenzali somministrati nel corso della mattinata e un’offerta sanitaria che ha affiancato alla campagna vaccinale anche screening oncologici e servizi dedicati alle fasce più fragili della popolazione. Si è svolto sabato 14 novembre, all’ex Onp di contrada Pizzuta, l’Influ-Day promosso dall’Assessorato regionale della Salute e organizzato a Siracusa dall’Asp.

All’iniziativa ha partecipato anche il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Gioacchino Iraci, che ha scelto di sottoporsi personalmente alla vaccinazione antinfluenzale. Nel corso della giornata, Iraci ha richiamato l’importanza della prevenzione e della partecipazione della popolazione: “Oltre ad essere un diritto di tutti i cittadini, quello di essere sottoposti alle vaccinazioni diventa un dovere perché in questo modo copriamo tutta la popolazione. Maggiore è il numero, la percentuale dei vaccinati, maggiore è la sicurezza che diamo a tutti i cittadini“.

Per il commissario, l’Influ-Day rappresenta soprattutto un’occasione per avvicinare i servizi sanitari al territorio e ricordare che la prevenzione non si esaurisce in una singola giornata. “È soltanto una giornata che consente di manifestare a tutta la popolazione la nostra apertura al territorio. Le giornate saranno tantissime altre, anzi sono tutti i giorni. Tutti i giorni i nostri uffici e le nostre strutture saranno pronti e disponibili ad effettuare le vaccinazioni previste“, ha spiegato.

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Iraci ha inoltre sottolineato il valore della prevenzione anche sul piano della sostenibilità del sistema sanitario: “È uno strumento straordinario anche di contenimento della spesa nazionale. Quello che riusciamo a recuperare lo dobbiamo reinvestire per altre iniziative altrettanto utili e fondamentali per la salute dei cittadini“.

A illustrare l’importanza della vaccinazione antinfluenzale è stato anche Fabio Contarino, direttore del Servizio di Epidemiologia e Medicina preventiva dell’Asp di Siracusa. L’influenza, ha ricordato, non deve essere considerata una malattia banale, soprattutto quando riguarda persone anziane o con patologie. “Nei soggetti più fragili per età o per patologie, l’influenza complica il quadro clinico, può peggiorare lo stato di malattia del paziente e può anche far venir meno l’indipendenza del paziente“, ha spiegato.

La vaccinazione è raccomandata a partire dai sei mesi di vita, con un’attenzione particolare per gli over 65 e per le persone più giovani che presentano patologie importanti. Contarino ha ricordato inoltre che è possibile vaccinarsi non soltanto negli ambulatori dell’Asp, ma anche attraverso i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie della provincia.

La mattinata all’ex Onp non è stata dedicata esclusivamente all’influenza. I cittadini hanno potuto accedere anche alle vaccinazioni anti-Covid e a quelle contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), previste per gli adulti e per i bambini nati nel 2026 attraverso la somministrazione dell’anticorpo monoclonale.

Spazio anche alla prevenzione oncologica, con gli operatori del Centro gestionale screening impegnati nell’esecuzione di Pap Test e HPV Test, nella prenotazione delle mammografie e nella distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Presente, inoltre, una postazione del Programma nazionale per l’equità nella salute e il contrasto alla povertà sanitaria (PNES/INMP), dedicata all’orientamento delle persone in condizioni di fragilità.

L’Influ-Day ha fatto da apertura a una settimana di open day vaccinali negli ambulatori Asp della provincia, con accesso libero e senza prenotazione. Le iniziative sono state programmate il 13 novembre ad Avola, il 16 a Rosolini, il 17 a Solarino e Sortino, il 18 a Canicattini Bagni e Melilli, il 19 a Pachino e Palazzolo Acreide e il 20 novembre a Noto, Lentini e Augusta.