Infrastrutture e sviluppo dei territori Siracusa, Catania e Ragusa: focus di Unioncamere

Lo sviluppo del Sud-Est della Sicilia al centro del webinar promosso da Unioncamere Sicilia. Nello specifico si tratta di un tavolo di confronto per lo sviluppo dei territori di Catania, Siracusa e Ragusa con un focus particolare sulle infrastrutture come chiave della strategia di ripresa e dello sviluppo economico.

Questo il tema al centro dell’incontro in modalità webinar, che si svolgerà mercoledì 16 marzo, alle 15, promosso da Unioncamere in collaborazione con Uniontrasporti, nell’ambito del progetto finanziato a valore sul Fondo di perequazione 2019-2020 e dell’attività che vede protagonista il sistema camerale siciliano per lo sviluppo delle infrastrutture e la ripresa dell’economia.

Sono previsti gli interventi di Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, Laura Summa, project manager di Uniontrasporti.