Infrastrutture idriche, Ternullo: “12 milioni di euro per Siracusa e provincia”

Attualità · Forza Italia

“Il Governo è al fianco della Sicilia e del territorio siracusano: i numeri lo confermano”. Lo afferma la vice capogruppo dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo a margine di un incontro con il sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’on. Tullio Ferrante, che l’ha messa a conoscenza degli importi finanziati per il comparto idrico regionale.

“Il sottosegretario di Forza Italia mi ha illustrato il quadro degli interventi programmati dal MIT per la Sicilia – spiega la senatrice. Si parla di un pacchetto di opere dal valore complessivo di oltre 1,18 miliardi di euro, per i quali sono stati concessi finanziamenti per circa 894 milioni di euro. Cifre importanti, che dimostrano l’attenzione del Governo e di Forza Italia verso una Regione che ha urgente bisogno di infrastrutture idriche moderne ed efficienti”.

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Per la provincia di Siracusa, in particolare, sono stati finanziati interventi per un totale di 12.174.702,43 euro, distribuiti su più comuni:

-Siracusa: 260.000 € per il rifacimento della rete idrica vetusta di via Musco e via Trapani;

-Augusta: 798.843 € per la manutenzione delle condotte e dell’acquedotto comunale;

-Priolo Gargallo: 3.606.453 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

-Avola: 1.402.432 € per il potenziamento della condotta sorgente Miranda e la riqualificazione della centrale di sollevamento di contrada Gallina;

-Noto: 1.067.975 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

-Pachino: 1.500.000 € per la sostituzione delle adduttrici vetuste;

-Lentini: 2.539.000 € tra la sostituzione della rete idrica e gli interventi alla stazione di sollevamento;

-Sortino: 1.000.000 € per il miglioramento della captazione e la ristrutturazione dell’acquedotto.

“Sono soddisfatta che il lavoro di squadra con il Ministero stia producendo risultati concreti per i cittadini. Dodici milioni di euro per il siracusano significano meno perdite nelle reti, acqua più sicura e infrastrutture più moderne. Il diritto all’acqua è fondamentale – conclude la senatrice. Continuerò a seguire da vicino ogni singolo intervento, perché le risorse stanziate a Roma si trasformino in cantieri aperti sul territorio e in servizi migliori per le famiglie siciliane”.