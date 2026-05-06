Infrastrutture, intermodalità e logistica, in Confindustria Siracusa il confronto sulla riforma portuale e lo sviluppo della blue economy

Le infrastrutture, la logistica integrata e il futuro del Sistema portuale saranno al centro del convegno “Infrastrutture, intermodalità e logistica: il futuro della portualità”, promosso da Confindustria Siracusa e in programma lunedì 11 maggio alle 15 nella Sala “Ugo Gianformaggio” di Viale Scala Greca.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto qualificato e operativo sui temi della riforma del sistema portuale, dell’intermodalità e delle connessioni infrastrutturali strategiche, con particolare attenzione agli impatti sul territorio, sulla competitività delle imprese e sulle prospettive di crescita della blue economy. Un momento di dialogo istituzionale e tecnico-programmatico tra rappresentanti delle Istituzioni, operatori del settore e stakeholder economici in una fase particolarmente delicata per il futuro della governance portuale nazionale.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Confindustria Siracusa, Ing. Gian Piero Reale. L’introduzione sarà affidata al Dott. Pasquale Cammisa, Presidente della Sezione Economia del Mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Siracusa. Interverranno il Dott. Enrico Maria Pujia, Capo del Dipartimento Infrastrutture e Reti del MIT, l’Ing. Francesco Di Sarcina, Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, l’Ing. Prof. Dario Lo Bosco, Presidente e Amministratore Delegato FS Engineering e l’On. Alessandro Aricò, Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Modererà l’incontro il giornalista Nino Amadore. “L’obiettivo – sottolinea il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale– è contribuire a un confronto serio, equilibrato e costruttivo su temi strategici per lo sviluppo del territorio, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze del sistema produttivo e sulle opportunità legate alla crescita della portualità, della logistica e dell’intermodalità”.

L’evento è aperto a rappresentanti istituzionali, imprenditori, operatori economici e rappresentanti del cluster marittimo-portuale.