Iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale tra Città Giardino, Targia e Marina di Melilli

Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto che collega Città Giardino, Targia e Marina di Melilli. L’intervento, atteso da tempo dai cittadini, punta a migliorare la viabilità e a garantire maggiore sicurezza lungo il collegamento tra le due località. Diego Giarratana vicepresidente del libero consorzio di Siracusa (con delega ai trasporti e alla viabilità) con l’assessore allo sviluppo economico, territorio e mobilità del Comune di Melilli, Mirko Aloisio – entrambi esponenti del gruppo Grande Sicilia – hanno espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori.

“È un risultato importante per il nostro territorio – dichiara Diego Giarratana – perché consentirà di migliorare sensibilmente la mobilità locale e di restituire ai cittadini una strada più sicura e moderna». Sulla stessa linea l’assessore Mirko Aloisio, che sottolinea: «Questo cantiere rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione delle infrastrutture stradali di Melilli. È un segnale di attenzione verso le esigenze reali della comunità e un investimento in termini di sicurezza e sviluppo”.

Entrambi hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare al presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa per la celere e attenta disponibilità al territorio della zona nord della provincia di Siracusa e a Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, “per la sua sensibilità istituzionale che è stata determinante per l’avvio di questo progetto”.