Iniziati i lavori per la realizzazione del primo doggy park a Floridia

Sono iniziati oggi, in via Francesco Crispi angolo viale Pietro Nenni, i lavori di realizzazione del primo doggy park nel comune di Floridia.

La struttura occuperà una superficie di circa mille metri quadrati e sarà divisa in due aree: la prima destinata ai cani di piccola taglia, la seconda a quella medio/alta. Contestualmente verrà realizzata una piazzetta che fungerà da area filtro, in cui verranno installate alcune panchine, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e una fontana che servirà anche per l’abbeveramento degli animali a quattro zampe. L’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni, in ossequio al progetto realizzato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Faraci, ha previsto anche la piantumazione di circa 10 alberi di jacaranda (o similari), il miglioramento dell’impianto di illuminazione e l’installazione di un impianto di videosorveglianza.





“Ritengo che questa opera sia estremamente importante e incida sulla qualità della vita non solo dei cittadini, ma anche dei nostri amici a quattro zampe che finalmente avranno un’area a loro dedicata – dichiara il sindaco Marco Carianni -. Mi preme ringraziare l’Ufficio Tecnico del comune di Floridia e l’assessore Faraci che sin dall’insediamento ha avuto, nella sua agenda programmatica, la realizzazione di un doggy park. Questa idea si è tradotta in azione concreta, e siamo felici di poter dotare la comunità di un ulteriore servizio. Quando i lavori saranno ultimati comunicheremo la giornata dell’inaugurazione, intanto continuiamo a lavorare ad altri progetti per rendere orgogliosi i floridiani della città in cui vivono e hanno scelto di far crescere i propri figli”.

Il progetto del doggy park permetterà di recuperare un’area che in passato era destinata solo allo sgambamento dei cani, fornendo alla città una struttura efficiente e all’avanguardia.

“Il progetto nasce dall’idea di creare un’area che fosse qualcosa di più di uno spazio recintato dove far correre i propri cani – aggiunge l’assessore Francesco Faraci -. I possessori di cani sono sicuramente in aumento, e quindi nel territorio comunale è sorto il problema di dare una risposta alle loro esigenze. Il progetto permetterà ai cittadini di usufruire di una zona verde, dove i cani possano correre liberamente, purché non rappresentino un pericolo o un disturbo per tutti gli altri. È stato quindi deciso di dotare il territorio comunale di un’area, adeguatamente predisposta ed attrezzata, dove possono essere portati gli animali a quattro zampe anche senza guinzaglio”.