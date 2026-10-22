INPS seleziona 30 medici in Sicilia: 3 posti previsti in provincia di Siracusa

Attualità · Previdenza

L’INPS Direzione Regionale Sicilia ha indetto un avviso di selezione pubblica per il conferimento di complessivi 30 incarichi libero-professionali a livello regionale, rivolto sia ai medici specializzandi sia ai frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale della Regione. Di questi, 3 posti sono destinati alla provincia di Siracusa.

L’iniziativa, firmata dal Direttore Regionale Sergio Saltalamacchia, punta a garantire lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) domiciliari sui lavoratori dei settori pubblico e privato assenti per malattia nei vari bacini territoriali dell’isola.

La selezione pubblica distribuisce gli incarichi tra le varie Direzioni provinciali INPS della Sicilia con la seguente suddivisione Palermo 8 medici, Catania 8 medici, Siracusa 3 medici, Agrigento 3 medici, Messina 3 medici, Trapani 3 medici, Enna 2 medici.

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I medici incaricati dovranno garantire la disponibilità per coprire fasce orarie giornaliere (antimeridiane o pomeridiane) concordate mensilmente con la struttura di riferimento

Possono presentare domanda i medici con cittadinanza italiana o di uno Stato UE, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e appartenenti a una delle due categorie ammesse.