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INPS seleziona 30 medici in Sicilia: 3 posti previsti in provincia di Siracusa

di Ottavio Gintoli ·
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Inps
Carrara, Italy - September 11, 2020 - The INPS logo. INPS is the institution that deals with providing pensions, collecting work contributions and disbursing redundancy funds during covid emergency

L’INPS Direzione Regionale Sicilia ha indetto un avviso di selezione pubblica per il conferimento di complessivi 30 incarichi libero-professionali a livello regionale, rivolto sia ai medici specializzandi sia ai frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale della Regione. Di questi, 3 posti sono destinati alla provincia di Siracusa.

L’iniziativa, firmata dal Direttore Regionale Sergio Saltalamacchia, punta a garantire lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) domiciliari sui lavoratori dei settori pubblico e privato assenti per malattia nei vari bacini territoriali dell’isola.

La selezione pubblica distribuisce gli incarichi tra le varie Direzioni provinciali INPS della Sicilia con la seguente suddivisione Palermo 8 medici, Catania 8 medici, Siracusa 3 medici, Agrigento 3 medici, Messina 3 medici, Trapani 3 medici, Enna 2 medici.

I medici incaricati dovranno garantire la disponibilità per coprire fasce orarie giornaliere (antimeridiane o pomeridiane) concordate mensilmente con la struttura di riferimento

Possono presentare domanda i medici con cittadinanza italiana o di uno Stato UE, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e appartenenti a una delle due categorie ammesse.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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