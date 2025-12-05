Inps Siracusa e associazione Salute Donna di Siracusa sottoscrivono protocollo per la prevenzione oncologica al femminile

Il 10 dicembre alle 10, alla sede di Corso Gelone, la direzione provinciale INPS di Siracusa e l’Associazione Salute Donna sottoscriveranno un protocollo grazie al quale le lavoratrici dell’Istituto potranno effettuare direttamente presso i gabinetti medici della sede attività di prevenzione oncologica grazie alle attrezzature ed al personale medico fornito gratuitamente dall’ Associazione Salute Donna.

Il direttore provinciale dell’Inps di Siracusa Salvatore Di Stefano ha chiarito che – come fortemente voluto dal Direttore Regionale Inps Sicilia Sergio Saltalamacchia – l’apporto di valore pubblico dell’Istituto passa anche attraverso l’attenzione al “cliente interno” ed a tal proposito – grazie all’idea di alcune “agenti del cambiamento” dipendenti dell’istituto che hanno il compito di stimolare progetti innovativi – è stata messa in opera la possibilità per le lavoratrici di prendersi cura di se stesse con la prevenzione oncologica direttamente nei gabinetti medici dell’Istituto.

La presidente della Sez. di Siracusa dell’associazione Salute Donna Mariaconcetta Francica Nava ha dichiarato che “la prevenzione Oncologica per le donne costituisce – oltre che la mission dell’associazione – strumento fondamentale per combattere le malattie oncologiche e che quindi in maniera convinta ha aderito all’iniziativa.”