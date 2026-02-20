Episodio di violenza a scuola a Pachino, con l’aggressione subita da un’insegnante da parte di un genitore. A intervenire è il sindaco Giuseppe Gambuzza, che esprime una condanna netta per quanto accaduto: “Colpire un’insegnante significa colpire la scuola, e colpire la scuola significa colpire il cuore della nostra comunità”. La docente, dopo l’aggressione, è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni, come da prognosi medica.

“Non possiamo normalizzare episodi di questo tipo – prosegue Gambuzza – La scuola è un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile. È il luogo in cui si formano cittadini, non terreno di scontro. Ogni forma di violenza, fisica o verbale, è inaccettabile e non può trovare alcuna giustificazione”.

Il sindaco esprime piena solidarietà e vicinanza all’insegnante aggredita, alla dirigenza scolastica e a tutto il corpo docente: “Chi ogni giorno svolge con impegno e responsabilità il proprio ruolo educativo deve sentirsi protetto dalle istituzioni e sostenuto dall’intera comunità. Confidiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano adottati i provvedimenti previsti dalla legge. Pachino è una città che crede nei valori del rispetto, del dialogo e della convivenza civile. Difendere questi principi non è un’opzione, è un dovere”.