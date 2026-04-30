Insegnante arrestata a Priolo per maltrattamenti su un minore

Un’insegnante dell’Istituto Comprensivo di Priolo è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti di un minore. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi, a seguito di una misura cautelare dei domiciliari emessa dalla Procura di Siracusa, che ha coordinato l’indagine che, avviata a seguito di segnalazioni e testimonianze, avrebbe portato alla luce abusi da parte dell’insegnante nei confronti di un minore che frequentava l’istituto.

Le accuse di maltrattamenti si riferiscono a comportamenti violenti e psicologicamente dannosi nei confronti della vittima e le indagini avrebbero fatto sì che si raccogliessero prove sufficienti all’emissione del provvedimento cautelare, anche con il supporto di attività tecniche. Gli accertamenti sono ancora in corso, e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda.