Inseguimento rocambolesco a Priolo, fermato un uomo trovato in possesso di droga e due cartucce

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Priolo Gargallo ha arrestato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizionamento.

In particolare, il giovane non si fermava al posto di controllo sulla sp 114, all’altezza del Ciapi, e si dava a precipitosa fuga inseguito dagli agenti. Giunto a Priolo Gargallo, abbandonava l’auto e proseguiva la fuga a piedi ma veniva raggiunto e bloccato dagli agenti che lo arrestavano.





Inoltre, sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish e di due cartucce (una calibro 30-30 Winchester e una calibro 7.62) occultate in casa e, per tale motivo, è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento. Infine, la patente di guida del giovane risultava sospesa, motivo per cui il veicolo sul quale viaggiava è stato sottoposto a fermo ed è stata elevata una sanzione amministrativa.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.