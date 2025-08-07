Ultime news

Ai domiciliari

Inseguimento rocambolesco a Priolo, fermato un uomo trovato in possesso di droga e due cartucce

La patente di guida del giovane risultava sospesa, motivo per cui il veicolo sul quale viaggiava è stato sottoposto a fermo ed è stata elevata una sanzione amministrativa

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Priolo Gargallo ha arrestato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizionamento.

In particolare, il giovane non si fermava al posto di controllo sulla sp 114, all’altezza del Ciapi, e si dava a precipitosa fuga inseguito dagli agenti. Giunto a Priolo Gargallo, abbandonava l’auto e proseguiva la fuga a piedi ma veniva raggiunto e bloccato dagli agenti che lo arrestavano.


Inoltre, sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish e di due cartucce (una calibro 30-30 Winchester e una calibro 7.62) occultate in casa e, per tale motivo, è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento. Infine, la patente di guida del giovane risultava sospesa, motivo per cui il veicolo sul quale viaggiava è stato sottoposto a fermo ed è stata elevata una sanzione amministrativa.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.


