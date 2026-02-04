“Insieme per Floridia” ufficializza il sostegno all’avvocato Antonello Sala come candidato sindaco

Dopo un percorso fatto di numerose interlocuzioni e approfondite valutazioni, “Insieme per Floridia” desidera comunicare che, alla luce delle considerazioni emerse, si è resa conto che la candidatura dell’Avvocato Antonello Sala risulta essere la più confacente alle esigenze e ai valori della nostra comunità.

“Inizialmente, l’obiettivo era quello di promuovere una terza candidatura, ma il confronto e le interlocuzioni ci hanno condotto a questa conclusione, ritenendo che il progetto di Antonello Sala rappresenti la scelta migliore per il bene collettivo”, si legge nella nota.

Nei prossimi giorni, “Insieme per Floridia” avvierà una serie di incontri ufficiali per formalizzare e consolidare il supporto al candidato, con l’obiettivo di contribuire a una campagna elettorale basata su valori di partecipazione, trasparenza e democraticità.

“Infine, auspichiamo che il candidato Marco Carianni non tenti di promuovere una terza candidatura esclusivamente per meri scopi personali o opportunistici, ma che si possa invece concentrare su un confronto elettorale costruttivo per il futuro della nostra città. “Insieme per Floridia” si impegna a lavorare con responsabilità e dedizione per il bene comune e invita tutta la cittadinanza a sostenere questa importante fase di avvicinamento alle elezioni”, si chiude la nota.