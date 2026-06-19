Insulti in consiglio comunale a Siracusa, Azzurro Donna e Forza Italia Giovani fanno scudo: “Nessun sessismo, solo critica politica”

Scoppia il caso politico al Consiglio Comunale di Siracusa, ma Azzurro Donna e Forza Italia Giovani Siracusa non ci stanno e intervengono a muso duro per difendere Leandro Marino, Capogruppo di Forza Italia. Il consigliere è finito al centro di pesanti accuse per presunte offese di genere, una ricostruzione che le due organizzazioni definiscono come una “evidente strumentalizzazione politica”.

Secondo quanto dichiarato dalle sigle del partito, l’intervento di Marino non sarebbe nato da un intento discriminatorio, bensì dalla necessità di contestare “reiterate azioni di disturbo” durante i lavori d’aula. Il Capogruppo avrebbe richiamato la Vicepresidente del Consiglio Comunale al pieno esercizio delle proprie funzioni, chiedendo ordine, attenzione e il rispetto delle regole. Nonostante la nota riconosca che il confronto abbia assunto toni accesi e che alcune espressioni possano essere state “inopportune”, viene respinta categoricamente ogni matrice sessista. La critica, si legge nel documento, ha riguardato esclusivamente l’operato istituzionale e il ruolo di garanzia della Presidenza, senza alcun riferimento al genere della persona coinvolta.

Il cuore della difesa di Azzurro Donna e Forza Italia Giovani risiede nel concetto di valutazione del merito. “Le donne che ricoprono incarichi pubblici meritano rispetto, ma anche la stessa libertà di essere valutate per il proprio operato, esattamente come gli uomini”. Secondo le responsabili, ricorrere alla “solidarietà di genere fuori contesto” rappresenta un pericolo per le battaglie autentiche per la parità, rischiando di svuotare di significato le reali discriminazioni che molte donne subiscono ancora oggi. In particolare, vengono citate le “continue distrazioni” denunciate durante la conduzione della seduta, un comportamento che non avrebbe contribuito a valorizzare il ruolo istituzionale ricoperto.

Valeria Balestrazzi (Responsabile Provinciale Azzurro Donna) e Marta Messina (Segretario Provinciale Forza Italia Giovani) concludono ribadendo che trasformare una legittima critica politica in uno scontro ideologico tra uomini e donne non aiuta il dibattito pubblico, ma lo allontana dai fatti. Entrambe hanno assicurato che continueranno a difendere la competenza e l’autorevolezza delle donne nelle istituzioni, contrastando ogni forma di discriminazione reale, ma rifiutando “ogni strumentalizzazione politica della questione femminile”.