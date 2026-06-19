Insulti in consiglio comunale a Siracusa, Barbone (FI): “Si sta tentando di distogliere l’attenzione dalle questione trattate”

“L’accento posto sulle questioni e sulle discriminazioni di genere può talvolta essere strumentalizzato come strategia politica per ottenere visibilità, suscitare consenso emotivo o screditare gli avversari, indipendentemente dall’effettiva sussistenza di una disparità di trattamento. Invito pertanto a guardare il video integrale della seduta e ad ampliare gli orizzonti del dibattito in maniera da evitare letture superficiali e reazioni impulsive, e a valutare i fatti con maggiore equilibrio e lucidità. Ritengo inoltre che una costante identificazione con una condizione di vittima rischi di indebolire l’autorevolezza politica delle donne, che invece devono essere riconosciute come soggetti forti, competenti e pienamente capaci di leadership. Parlo da Donna e madre e da rappresentante istituzionale di FI ,con senso di responsabilità e rispetto per tutte le sensibilità, ma con la convinzione che il confronto politico debba restare centrato sui contenuti e non su letture distorte o strumentali. In questa vicenda si è inoltre tentato di distogliere l’attenzione dal merito delle questioni trattate, mentre in altri episodi analoghi, anche in presenza di presunti casi di sessismo, non si è registrato lo stesso livello di intervento o reazione, evidenziando una mancanza di uniformità di giudizio nel dibattito pubblico e politico”. Lo dichiara Alessandra Barbone, commissaria cittadina di Forza Italia e consigliere comunale, commentando la vicenda riguardante l’intervento di ieri in Consiglio comunale a Siracusa tacciato di insulti a sfondo sessista nei confronti di chi in quel momento non solo era seduto alla presidenza dell’aula, Concetta Carbone,ma che dichiarava che riesce a fare due cose contemporaneamente.