Ultime news

1 minuto di lettura
Polemica

Insulti in Senato, Spada (PD): “Solidarietà a Nicita”

Il linguaggio utilizzato è da stigmatizzare

Il linguaggio utilizzato è da stigmatizzare

1 minuto di lettura

“Esprimo solidarietà ad Antonio Nicita, senatore del Partito Democratico, per l’insulto ricevuto dal presidente Ignazio La Russa dallo scranno più alto del Senato della Repubblica. Il linguaggio utilizzato è da stigmatizzare, soprattutto se rivolto in un’aula di democrazia a un rappresentante delle istituzioni e dei cittadini”. Lo dichiara Tiziano Spada, parlamentare regionale siciliano del Partito Democratico.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi