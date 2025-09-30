Insulti social al sindaco di Pachino, Gambuzza: “Non mollo, voglio cambiare la mia città”

La nuova frontiera per gli insulti ai sindaci è sui social. Stavolta a subirli è stato il primo cittadino di Pachino Giuseppe Gambuzza, che ieri ha pubblicato sui social un video realizzato da un concittadino che se la prende con lui per un presunto “mancato ritiro” di rifiuti che, sempre secondo chi parla, sarebbero stati messi fuori dall’abitazione da qualcun altro.

Solo che però finisce per andare oltre le righe, rivolgendosi non solo in maniera offensiva nel criticare l’operato del sindaco di Pachino uscendo dal reticolato civile ma invadendo aspetti che nulla hanno a che fare con l’attività amministrativa. C’è anche una sorta di sfida, quando lancia verso il centro della strada i rifiuti non raccolti.

Amaro il commento del sindaco Gambuzza, per nulla demotivato da quanto successo. “Sono momenti in cui mi viene voglia di mollare, ma quando vedo persone maleducate come questo signore mi ricarico perché voglio tentare di cambiare la mia città – ha detto -. Spero che chi di dovere intervenga affinché gli venga dato a questo signore ciò che merita”.