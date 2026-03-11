Insulto al Senato, La Russa dà del “cog…..” ad Antonio Nicita: “totale mancanza di idoneità al ruolo”

È diventato virale nelle ultime ore il video di quanto accaduto il 5 marzo nell’aula del Senato della Repubblica, durante una seduta a Palazzo Madama. Al centro della vicenda, suo malgrado, il senatore siracusano del Partito Democratico Antonio Nicita. Il filmato, diffuso inizialmente dal giornalista Giovanni Floris, mostra il presidente del Senato Ignazio La Russa mentre, convinto di avere il microfono spento, commenta in modo sprezzante alcuni interventi dei parlamentari.

Durante la discussione in Aula, dopo il discorso del senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, La Russa si lascia sfuggire un ironico commento: “Interventone…”. Subito dopo, rivolgendosi a chi gli è accanto, chiede “come si chiama quel coglione che continua a urlare?”.

Quando gli viene indicato il nome di Antonio Nicita, il presidente del Senato si avvicina al microfono – rimasto in realtà acceso – e afferma: “Nicita, abbiamo apprezzato il suo intervento“. Il senatore del Pd – che sul momento non si era reso conto dell’insulto subito – ha replicato con un semplice “grazie presidente!“. Il video, rapidamente rimbalzato sui social e sui principali media nazionali, ha alimentato polemiche sul linguaggio utilizzato dalla seconda carica dello Stato e sul rispetto istituzionale all’interno dell’Aula parlamentare.

Il senatore Nicita, di fatto coinvolto nella vicenda senza alcuna responsabilità, si è ritrovato così al centro delle cronache politiche nazionali per quello che molti hanno definito un episodio poco consono al ruolo istituzionale ricoperto dal presidente del Senato.

Non è tardata ad arrivare a stretto giro la replica del senatore Nicita che una volta appreso quanto accaduto ha voluto condannare quanto accaduto. “Si tratta di un fatto molto grave che evidenzia mancanza totale di rispetto istituzionale e inidoneità al ruolo – afferma in una nota il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd che ha anche annuncia un intervento di fine aula sul punto -. Talmente grave che il Regolamento non prevede casi di tutela dei parlamentari per offese dirette a membri del Parlamento. Il fatto che il microfono fosse spento è un aggravante, non solo perchè non ho potuto difendermi in quel momento, ma anche perchè ciò evidenzia semmai la consuetudine di un linguaggio non idoneo al ruolo e all’istituzione. Al segretario generale va la mia solidarietà per essere stato costretto a condividere quel linguaggio. Il tema non sono, infatti, le scuse personali, che non chiedo. Perchè in questa istituzione sono stato offeso come senatore e l’offesa ha riguardato il Senato tutto, ciò che ciascuno di noi rappresenta e ciò che lo stesso presidente dell’istituzione rappresenta. O almeno dovrebbe rappresentare. La tutela non può dunque che essere richiesta fuori dall’Aula. Che esempio diamo alle scolaresche che vengono in Senato ad assistere ai nostri lavori – si domanda Nicita –. Forse l’idea che il potere conferisce a chi lo esercita il bullismo e l’impunita’ di offendere la dignita’ altrui? Come possono restare credibili le istituzioni democratiche se in aula avvengono fatti così gravi da parte del presidente?“.

Interviene anche Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale, Pd Federazione di Siracusa: “quanto emerso dalle registrazioni audio e video della seduta del Senato della Repubblica è inaccettabile e senza precedenti. L’epiteto ingiurioso rivolto dal Presidente del Senato al senatore Nicita, udito chiaramente nonostante il tentativo di celarlo, segna un punto di non ritorno nella degradazione del linguaggio istituzionale. Una ferita alla dignità del Senato. Non si tratta di una semplice “scivolata” verbale, ma della prova di un clima di arroganza che non può trovare spazio nel cuore della nostra democrazia. Il presidente del Senato ha il dovere di essere il custode del decoro dell’Aula, non il suo principale detrattore. L’uso di termini volgari e insulti personali trasforma il confronto politico in una rissa da strada, offendendo non solo il singolo parlamentare, ma i milioni di cittadini che egli rappresenta. Chi presiede l’assemblea deve garantire l’imparzialità. Un insulto di tale bassezza dimostra un pregiudizio e un livore personale incompatibili con la guida del Senato. Le istituzioni non sono proprietà privata di chi le presiede pro tempore. Il rispetto della dignità del Parlamento è la base della nostra Repubblica: oggi quel rispetto è venuto meno sotto i colpi di un insulto volgare. Non bastano semplici giustificazioni o il ricorso all’ironia: occorrono scuse formali in Aula e una seria riflessione sull’adeguatezza a ricoprire un incarico così alto. Il silenzio delle altre forze politiche davanti a tale volgarità sarebbe complicità. Riscontro una certa “coerenza” tra le parole del presidente La Russa e le sue azioni: dal sostegno ad una riforma costituzionale che vuole assoggettare la magistratura al potere politico fino all’insulto al senatore Nicita, dalla politica delle mani libere e “impunibili” allo svilimento delle aule parlamentari, esprime tutta la nostalgia di un tempo che rimarrà, suo malgrado, confinato nella sua testa”.

Dure le parole anche di Sergio Lima, responsabile organizzativo del Partito Democratico della Sicilia e componente della direzione nazionale Dem: “L’insulto volgare, reso ancora più grave poiché proferito dallo scranno della presidenza, di chi dovrebbe rappresentare la seconda carica dello Stato e rivolto al nostro senatore Antonio Nicita è più che inqualificabile. È un atto osceno poiché, oltre ad insultare Nicita, a cui il Pd siciliano conferma stima e rivolge totale solidarietà, offende l’intero Senato, il Parlamento e la democrazia stessa. Presidente La Russa, anche noi abbiamo apprezzato il suo intervento che svela, ancora una volta, la vera natura di questa destra intollerante alle critiche, violenta ed aggressiva nel linguaggio e disabituata al dibattito democratico”.