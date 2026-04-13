Insuperabili Sicilia, vittoria nei play-off e pass per le finali nazionali di Coverciano

Dopo una sfida intensa e combattuta, è Insuperabili Sicilia a conquistare la vittoria dei play-off interni, superando la formazione di Caserta e staccando il pass per le finali nazionali del III livello FIGC DCP, in programma il 16 e 17 maggio a Coverciano.

Un successo che va ben oltre il risultato sportivo. Quella ottenuta dalla squadra siciliana rappresenta infatti la sintesi di un percorso costruito giorno dopo giorno, tra allenamenti, sacrifici e una crescita costante che ha portato il gruppo a consolidarsi sia dal punto di vista tecnico che umano.

Il confronto contro gli Insuperabili Caserta ha offerto una sfida vera, equilibrata e ricca di intensità, mettendo di fronte due realtà che hanno dimostrato sul campo di meritare il traguardo raggiunto. Alla fine, però, è stata la formazione siciliana ad avere la meglio, confermando quanto di buono già mostrato nel corso della stagione.

Non è la prima volta: per il secondo anno consecutivo, infatti, Insuperabili Sicilia rappresenterà i propri colori alle finali nazionali, confermando la solidità di un progetto sportivo che continua a crescere e a dare risultati importanti.

Dopo aver già conquistato il titolo regionale lo scorso 28 marzo a Palermo, la squadra aggiunge così un altro tassello a una stagione fin qui straordinaria.

Adesso lo sguardo è rivolto al prossimo appuntamento. Coverciano, simbolo del calcio italiano, sarà il palcoscenico in cui i ragazzi siciliani proveranno a inseguire un nuovo sogno, portando con sé entusiasmo, determinazione e la consapevolezza di aver già scritto una pagina importante del loro percorso.