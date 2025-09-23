Intercultura, anche a Siracusa aperte fino al 10 novembre per studiare all’estero

Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027, con numerose novità. C’è tempo fino al 10 novembre 2025 per iscriversi online sul sito www.intercultura.it. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011. I programmi si svolgono in 50 diverse destinazioni e permettono agli studenti di frequentare una scuola all’estero e vivere con una famiglia locale.

Le principali novità del concorso sono le borse di studio e le destinazioni di “studio”. Nel primo caso sono disponibili oltre 1.000 borse di studio. Gli studenti con ISEE inferiore ai 40mila euro possono concorrere per vincere una borsa di studio che copre il 25%, 50%, 75% e 100% dell’intera quota di partecipazione. Le borse di studio sono assegnate in base a criteri economici e di merito. È possibile beneficiare anche delle borse del Programma ITACA di INPS intercultura.it/concorso.

Destinazioni e periodi: tra le nuove proposte ci sono i programmi semestrali in Spagna, a Panama e in Honduras. È aumentata l’offerta dei programmi semestrali con partenza a gennaio 2027: si potrà scegliere tra Argentina, Brasile, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Australia, Sudafrica, Giappone e Uruguay. intercultura.it/destinazioni-e-periodi.

Lunedì 29 settembre alle 17.30 all’istituto Gagini (in via Piazza Armerina, 1), i volontari del Centro locale di Siracusa terranno un incontro informativo per genitori e studenti. Sarà l’occasione per scoprire tutti i dettagli sul concorso e le modalità di partecipazione, comprese le informazioni sulle borse di studio riservate agli studenti e alle studentesse della zona di Siracusa.

L’incontro è gratuito.