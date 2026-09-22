Internati italiani nei lager tedeschi, a Siracusa consegnate sei Medaglie d’Onore

Attualità · Prefettura

In occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, istituita con la legge 13 gennaio 2025, n. 6 e celebrata ogni anno il 20 settembre, si è svolta al Palazzo del Governo, un’intima cerimonia per la consegna di sei Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini italiani internati nei lager nazisti, concesse dal Presidente della Repubblica con decreti, rispettivamente, del 18 maggio 2026 e del 25 giugno 2026.

La scelta della data del 20 settembre richiama un passaggio particolarmente drammatico della storia italiana. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, infatti, Hitler modificò lo status dei militari italiani catturati, da prigionieri di guerra a internati militari, destinandoli alla deportazione e al lavoro coatto nei campi di concentramento nazisti.

La ricorrenza è nata per conservare la memoria delle migliaia di cittadini italiani, militari e civili, deportati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto per aver rifiutato di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana.

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Quella degli internati italiani rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia. La Giornata del 20 settembre intende non soltanto custodirne il ricordo, ma consegnarlo alle nuove generazioni, trasformando la memoria delle sofferenze patite dagli internati italiani in un messaggio di pace, libertà e rispetto della dignità della persona.

In questo spirito, il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ha consegnato oggi le Medaglie d’Onore ai familiari dei sei cittadini insigniti, nel corso di un momento raccolto e di intensa partecipazione, alla presenza dei familiari dei deportati, del Sindaco di Siracusa Francesco Italia, del Sindaco di Solarino Tiziano Spada, del Sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, del Sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza e del Viceprefetto Antonio Gulli, componente della Commissione straordinaria del Comune di Francofonte.

Le onorificenze sono state conferite alla memoria di Ernesto Gentile, Salvatore Passanisi, Giuseppe Vasques, Stefano Gervasi, Carlo Rampulla e Giovanni Marchisello.

La cerimonia ha rappresentato un momento assai significativo, nel quale il ricordo personale delle famiglie si è unito alla memoria collettiva, attraverso un simbolico passaggio di testimone alle nuove generazioni, perché la conoscenza di quanto accaduto possa continuare a essere patrimonio condiviso e contribuire a promuovere i valori di pace, libertà e dignità della persona.