International dance audition: 100 ballerini alle selezioni del gran gala a Priolo

Sono 100 i ballerini provenienti da Sicilia, Calabria, Lazio e Malta che partecipano in queste ore all’international dance audition, in corso al teatro comunale di Priolo Gargallo.

La commissione che giudica i ballerini è composta da direttori e responsabili di importanti teatri italiani ed europei. I ballerini selezionati avranno la possibilità di ottenere prestigiose borse di studio e si esibiranno domani sera al Gran Galà della Danza che si terrà al largo dell’Autonomia Comunale.

Presentatrice sarà Matilde Brandi, ballerina e showgirl, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. La direzione organizzativa è di Marianna Tripi e la direzione artistica di Domenico Mercurio.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura, Patrizia Arangio. “L’Estate Priolese – commenta – prosegue a gonfie vele. Il tutto esaurito è stato registrato nei giorni scorsi sia per lo spettacolo “Al Passo coi Templi” tenutosi all’alba del 18 luglio, per il quale si sta valutando la possibilità di organizzare una replica, a seguito delle numerose richieste pervenute, che per le proiezioni dei film per bambini. Gran pienone – prosegue Patrizia Arangio – anche per lo spettacolo musicale dei nostri concittadini, il gruppo Sicilia Mia Band. Sono in corso a porte chiuse le selezioni dei giovani talenti di danza, da parte della Commissione composta da direttori dei più importanti teatri di danza italiani ed esteri. Ancora il tutto esaurito si registra per il Galà della Danza, che si svolgerà domani sera, alle 21, in piazza dell’Autonomia Comunale, condotto dalla nota ballerina Matilde Brandi”.