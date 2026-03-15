International Sicily Cup di Canoa Polo, Scimonelli: “Complimenti alla Canoa Polo Club Siracusa, patrimonio sportivo della città”

“Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alla Canoa Polo Club Siracusa per l’ottima riuscita della prima edizione della International Sicily Cup, un evento sportivo che ha portato nella nostra città atleti, squadre e appassionati, contribuendo ancora una volta a valorizzare Siracusa attraverso lo sport”.

I complimenti sono doppi perché la Canoa Polo Club Siracusa non solo ha organizzato con grande professionalità questa prima edizione della International Sicily Cup, ma è anche riuscita a conquistare il trofeo, dimostrando sul campo il valore sportivo di una realtà che da anni rappresenta con orgoglio la nostra città.

Lo dichiara il consigliere comunale Ivan Scimonelli, commentando la conclusione del torneo che si è svolto in questi giorni nel capoluogo aretuseo.

“Questa manifestazione nasce dall’impegno di una realtà sportiva che negli anni ha già dimostrato il proprio valore organizzativo a livello internazionale. Non bisogna dimenticare, infatti, che sono gli stessi organizzatori che nel 2016 portarono (e vinsero!) a Siracusa il Campionato del Mondo di Canoa Polo, un evento che rappresentò un momento di grande visibilità per la città e per tutto il nostro territorio”.

“Per questo – prosegue Scimonelli – la Canoa Polo Club Siracusa merita rispetto, attenzione e sostegno da parte della città e delle istituzioni. Dietro questi risultati c’è il lavoro di dirigenti, tecnici, volontari e atleti che da anni portano avanti con passione uno sport che ha regalato a Siracusa importanti soddisfazioni”.

“Un ringraziamento e un plauso particolare – conclude – desidero rivolgerlo a Tino Corvaia e Libero Romano, che continuano ad essere due vere anime di questo sport e punti di riferimento per la canoa polo siracusana. La loro passione e il loro impegno rappresentano un esempio prezioso per tanti giovani e per tutto il movimento sportivo cittadino”.

“Eventi come l’International Sicily Cup dimostrano quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di promozione del territorio e di crescita per la comunità. L’auspicio è che iniziative di questo tipo possano continuare a trovare sempre più spazio e sostegno nella nostra città”.