International Sicily Cup, la canoa polo torna a Siracusa: sabato e domenica il torneo alla Cittadella dello Sport

Tutto pronto a Siracusa per la prima edizione dell’International Sicily Cup, il torneo che coinvolge le realtà più prestigiose della canoa polo siciliana, e non solo, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo alla piscina “Paolo Caldarella” della Cittadella dello Sport.

In acqua, oltre agli organizzatori della Canoa Polo Club Siracusa, ci saranno la Polisportiva Canottieri Catania con le formazioni A e B, la Jomar Club Catania, la San Nicola Palermo, il Cus Catania, la SC Ognina Catania e la LNI Taranto. Due giorni di sport ed emozioni per restituire alla città la passione canoistica che ha caratterizzato per decenni lo sport siracusano.

“Come società, siamo orgogliosi di organizzare a Siracusa la prima edizione dell’International Sicily Cup – sottolinea Davide Novara, allenatore della Canoa Polo Club Siracusa e vincitore dei Mondiali 2016 a Siracusa con i colori della Nazionale -. Riportare la grande canoa polo nella nostra città dopo anni di assenza ci carica di una grande responsabilità e della voglia di dare il massimo davanti al nostro pubblico”.

Otto squadre si sfideranno in un programma che si svilupperà con la fase a gironi sabato e le fasi finali nella giornata di domenica. “L’obiettivo primario resta la vittoria e, in ogni caso, il miglior piazzamento possibile. La condizione fisica del gruppo è in netta crescita. Siamo una squadra di grande esperienza e il nostro compito sarà far valere questo fattore sul campo. Il livello del torneo sarà alto: sfideremo diverse formazioni di massima serie, giovani e molto preparate atleticamente, ma siamo pronti a dire la nostra”.

L’International Sicily Cup farà da prologo alla stagione che vedrà protagonista la Cpc Siracusa in Serie A1, dopo la promozione dello scorso anno: prima, a inizio aprile, appuntamento con la Coppa Italia nelle Marche. “Non ci nascondiamo: l’unico obiettivo è conquistare la Serie A. Approcceremo la regular season con la massima concentrazione per arrivare nelle migliori condizioni ai playoff. Se sapremo esprimerci al meglio in quella fase, potremo centrare il ritorno nella massima serie in soli due anni. È un traguardo ambizioso che siamo pronti a prenderci sul campo” conclude Novara.