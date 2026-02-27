Ultime news

International Sicily Cup, torna la canoa polo a Siracusa: il 14 e 15 marzo il torneo alla Cittadella dello Sport

La due giorni di sport ed emozioni vedrà impegnate le migliori squadre della Sicilia

La grande canoa polo torna a Siracusa a dieci anni di distanza dalla straordinaria vittoria dell’Italia ai mondiali 2016 nelle acque del Porto Grande. Merito della Canoa Polo Club Siracusa, società neopromossa in Serie A1 e nuovo punto di riferimento canoistico per il territorio, che ha organizzato la prima edizione della International Sicily Cup, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo.

Grazie alla collaborazione del Circolo Canoa Catania, oltre che del Comune di Siracusa e del Circolo Canottieri Ortigia, la manifestazione si svolgerà alla piscina “Paolo Caldarella” della Cittadella dello Sport e permetterà ad appassionati e curiosi di vivere le emozioni della canoa polo in una cornice d’eccezione.

La due giorni di sport ed emozioni vedrà impegnate le migliori squadre della Sicilia, ma non solo: oltre alla Cpc Siracusa ci saranno la Polisportiva Canottieri Catania con le formazioni A e B, la Jomar Club Catania, la San Nicola Palermo, il Cus Catania, la SC Ognina Catania e – dalla Puglia – la LNI Taranto.

L’International Sicily Cup permetterà alla Cpc Siracusa di prepararsi al meglio in vista del primo appuntamento ufficiale in stagione, in calendario il 5 aprile a Numana (Ancona) con la Final Eight di Coppa Italia: l’obiettivo per la squadra guidata dal giocatore-allenatore Davide Novara è di confermare il quinto posto ottenuto lo scorso anno. Da metà aprile, invece, spazio al campionato di Serie A1 che la società aretusea vuole vivere da protagonista, puntando a un posto nei play-off per riportare la canoa polo siracusana ai vertici nazionali.


