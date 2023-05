Interrogazione all’Ars del presidente della IV Commissione sul ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della ex Ss 114

L’On. Carta, in qualità di presidente della IV Commissione “Ambiente, Mobilità e Territorio”, ha presentato un’interrogazione, destinata al presidente della Regione e all’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, dal titolo “Interventi urgenti per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della ex Strada Statale 114 di collegamento tra Augusta e Siracusa”.

“La vecchia strada statale ex 114, che da Siracusa conduce ad Augusta, all’altezza di Punta Cugno è interrotta a causa del cedimento del manto stradale. Da allora numerosi cittadini, i lavoratori del petrolchimico e delle aziende dell’indotto si trovano costretti a deviare verso un percorso alternativo, il cui restringimento della carreggiata in alcuni tratti, nonché la scarsa manutenzione, espone al rischio gli automobilisti” dichiara il deputato regionale che presiede la Commissione che si occupa pure delle Infrastrutture in Sicilia: “Da circa due anni la situazione è invariata e non si conoscono, dal Libero Consorzio comunale di Siracusa, ente proprietario, iniziative in essere per garantire il ripristino della viabilità”.

Il tempo è scaduto secondo l’On. Carta che conclude asserendo che “il carattere di urgenza è necessario affinché siano avviati interventi di manutenzione straordinaria, e messa in sicurezza, di un’arteria di fondamentale importanza per il tessuto produttivo ed economico di un’area cruciale per tutta la provincia di Siracusa”.