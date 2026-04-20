Interrogazione del deputato La Vardera sul rischio ambientale nell’area di via Luigi Cassia a Siracusa

ControCorrente Siracusa, tramite l’onorevole Ismaele La Vardera, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Siciliana, accendendo i riflettori su una situazione di potenziale grave rischio ambientale nel quartiere Mazzarona, nel Comune di Siracusa.

La vicenda trae origine da un esposto presentato il 1° agosto 2025 da numerosi residenti della zona, relativo alla presenza, nell’area di via Luigi Cassia, nei pressi dell’asilo nido “Qui Quo Qua”, di una discarica a cielo aperto contenente materiali di risulta, rifiuti con possibile presenza di amianto e residui combusti derivanti da precedenti roghi.

A seguito delle segnalazioni, l’Amministrazione comunale è intervenuta con operazioni di bonifica che, secondo quanto denunciato dai cittadini, sarebbero risultate incomplete e condotte con modalità contestate, con la presenza di “big bag” lasciati sull’area, con l’utilizzo di mezzi meccanici senza un’adeguata selezione dei materiali e senza una piena messa in sicurezza del sito.

Ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l’inaugurazione, avvenuta il 28 dicembre 2024, di un campo di calcetto nella stessa area, senza che, secondo quanto riportato, siano state effettuate preventive e approfondite verifiche ambientali sul suolo e sul sottosuolo.

L’esposto è stato trasmesso a diversi enti, tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, la Prefettura, il Comune, l’ARPA Sicilia e la Polizia Municipale.

Il caso si inserisce in un contesto territoriale già segnato da precedenti rilevanti, in provincia di Siracusa si sono verificati episodi analoghi, come quello del campo sportivo “Fontana” di Augusta, chiuso nel 2005 per la presenza di cenere di pirite e riaperto solo nel 2026 dopo un complesso intervento di bonifica, e quello del campo sportivo “ex Feudo” nel Comune di Priolo Gargallo, tuttora oggetto di interventi di risanamento.

Secondo documentazione dell’ARPA Sicilia, la pratica di interrare scarti industriali sotto strutture sportive risulta essere stata diffusa nel territorio siracusano, aumentando le preoccupazioni dei residenti.

Alla luce di questi elementi, si chiede di sapere quali azioni siano state intraprese in seguito all’esposto, se siano state effettuate verifiche ambientali nell’area, se siano previsti monitoraggi, carotaggi e analisi del suolo e del sottosuolo, quali misure si intendano adottare per garantire la sicurezza sanitaria, in particolare per i minori, se i materiali rimossi siano stati gestiti nel rispetto delle normative sui rifiuti pericolosi, se si intenda avviare un piano straordinario di monitoraggio ambientale su scala provinciale, quali siano i tempi previsti per la messa in sicurezza definitiva e bonifica dell’area.

È necessario intervenire con la massima urgenza per accertare la reale condizione dell’area e tutelare la salute dei cittadini, non si può ignorare il rischio, soprattutto in presenza di strutture frequentate da bambini.

L’interrogazione è stata formalmente presentata con richiesta di risposta urgente.