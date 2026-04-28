Interrogazioni ignorate in Consiglio comunale a Siracusa. Cavallaro: “ora basta rinvii. Pretendiamo le scuse”

“Per l’ennesima volta si registra una grave mancanza di rispetto istituzionale nei confronti dei consiglieri comunali. Anche oggi, infatti, nessuna risposta è stata fornita a un’interrogazione regolarmente depositata con congruo anticipo rispetto alla seduta di question time, come da prassi consolidata. Le interrogazioni rappresentano uno strumento essenziale di controllo e indirizzo politico-amministrativo: non solo momento di critica, ma anche occasione concreta di stimolo e proposta nell’interesse della collettività. Non è la prima volta, del resto, che a seguito del loro deposito l’Amministrazione adotti atti che ne confermano l’utilità. Nel caso odierno, non è stato possibile ottenere alcuna informazione circa la realizzazione del percorso pedonale su via Delfica e via Lo Bello, già oggetto di attenzione della quarta commissione consiliare. Sul punto, nei mesi scorsi, era stata presentata una specifica mozione, poi ritirata in aula a seguito delle rassicurazioni fornite dall’ufficio mobilità, che – preventivo alla mano – aveva prospettato un intervento imminente”. Paolo Cavallaro, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, lamenta così l’atteggiamento dell’amministrazione comunale in aula.

“A distanza di mesi, tuttavia, nulla è stato realizzato. Permane una situazione di evidente pericolo: bambini e utenti della Cittadella dello Sport continuano a transitare tra veicoli parcheggiati su entrambi i lati della carreggiata, in condizioni che espongono a rischi evitabili – sottolinea -. Ancora più grave è stata l’assenza, nella seduta odierna, dell’assessore competente, del dirigente e di qualsiasi rappresentante dell’ufficio mobilità, senza neppure l’invio preventivo di una risposta scritta. Un comportamento che incide negativamente sulla dialettica istituzionale e sul corretto esercizio delle prerogative consiliari. Si tratta di una condotta che richiede una presa di responsabilità e delle scuse formali. Per queste ragioni, la mozione sarà nuovamente ripresentata in aula e, questa volta, non verrà ritirata fino a quando non sarà concretamente verificata la realizzazione dell’intervento richiesto, necessario per garantire sicurezza e tutela, soprattutto dei più giovani che frequentano la Cittadella dello Sport”.