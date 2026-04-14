Lo scorso 30/03/2026, il personale della Capitaneria di Porto di Augusta, nell’ambito dei controlli sul tratto di costa di competenza, ha eseguito un’attività ispettiva ambientale e demaniale presso un porticciolo diportistico situato lungo il litorale nord del compartimento marittimo.

Per l’infrastruttura in questione risultava rilasciata un’autorizzazione alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza, a seguito delle mareggiate invernali e dei danni riportati dal ciclone

Harry, che ne avevano compromesso l’utilizzabilità. Tuttavia, l’autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Regionale, ai sensi dell’art. 30 del codice della navigazione, riguardava lo spostamento dei massi dalla zona del frangiflutti all’area in concessione; invece, al momento dell’ispezione, è stato riscontrato che l’ingresso del porticciolo era stato ostruito con un terrapieno posizionato da un mezzo meccanico e che era altresì presente una motopompa, in funzionamento, per svuotare l’acqua presente all’interno e riversarla in mare aperto, con lo scopo di permettere al mezzo meccanico di poter lavorare sul fondale.

Le predette lavorazioni, non facendo parte di alcuna autorizzazione rilasciata dalla competente struttura regionale “Territorio e Ambiente”, sono risultate in violazione alle disposizioni del Codice della Navigazione (per quanto riguarda il reato di esecuzione di nuove opere e innovazioni abusive, non autorizzate, sul demanio marittimo) ed al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (per la commissione del reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione).

In considerazione delle predette violazioni accertate, al termine del sopralluogo e dopo aver informato di quanto sopra la competente Autorità Giudiziaria, si è proceduto al sequestro dell’intero

porticciolo ed alla trasmissione di una denuncia penale. L’attività testimonia l’impegno quotidiano della Guardia Costiera al fine di prevenire ogni abuso che possa compromettere la salvaguardia dell’ecosistema marino e costiero.