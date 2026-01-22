Ultime news

1 minuto di lettura
Asp

Interventi PNRR, il Consultorio familiare di Floridia si trasferisce temporaneamente a Solarino

Per qualunque tipo di comunicazione o prenotazione, i cittadini possono telefonare al nuovo numero di cellulare 340 0584339

Per qualunque tipo di comunicazione o prenotazione, i cittadini possono telefonare al nuovo numero di cellulare 340 0584339

1 minuto di lettura

Il Consultorio Familiare di Floridia sarà temporaneamente ospitato nei locali del Museo Etnografico di Solarino, in via Piave 112, messi a disposizione dal Comune di Solarino per consentire l’esecuzione degli interventi previsti dal PNRR nei locali di Floridia in via De Amicis 2. Per qualunque tipo di comunicazione o prenotazione, i cittadini possono telefonare al nuovo numero di cellulare 340 0584339. Lo comunica il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi