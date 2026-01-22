Interventi PNRR, il Consultorio familiare di Floridia si trasferisce temporaneamente a Solarino

Il Consultorio Familiare di Floridia sarà temporaneamente ospitato nei locali del Museo Etnografico di Solarino, in via Piave 112, messi a disposizione dal Comune di Solarino per consentire l’esecuzione degli interventi previsti dal PNRR nei locali di Floridia in via De Amicis 2. Per qualunque tipo di comunicazione o prenotazione, i cittadini possono telefonare al nuovo numero di cellulare 340 0584339. Lo comunica il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia.
