Interventi urgenti sulla rete idrica: possibili carenze a Villaggio Miano e Borgata

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa che nella mattinata odierna si sono rese necessarie due distinte attività di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione idrica cittadina, finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio.

Il primo intervento riguarda la rottura di una condotta di distribuzione DN250 al servizio della zona di Villaggio Miano. Per consentire l’esecuzione delle operazioni di riparazione in condizioni di sicurezza, i tecnici di Aretusacque stanno procedendo alla chiusura dell’erogazione idrica nell’area interessata. La sospensione temporanea del servizio si rende indispensabile per permettere le attività di scavo, individuazione del guasto e successivo ripristino della condotta. Il ripristino è previsto nelle prime ore del pomeriggio.

Parallelamente, è in corso un secondo intervento in Piazza Santa Lucia, dove le squadre operative sono impegnate nella riparazione di una perdita particolarmente complessa sulla rete idrica. Considerata la natura del guasto e le lavorazioni necessarie, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione anche nelle zone servite dal sistema di distribuzione della Borgata, al fine di consentire il completamento delle attività nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza. Per le tempistiche di ripristino seguiranno aggiornamenti.

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Aretusacque è già al lavoro da qualche ora e ha attivato tutte le procedure per ridurre al minimo i tempi di intervento e contenere i disagi per l’utenza.

Aretusacque si scusa con gli utenti e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.