Intervento urgente per una perdita idrica: disservizi in alcune zone del centro a Siracusa

Attualità · Aretusacque

Riscontrata una importante perdita sulla rete idrica in viale Teracati, la cui riparazione richiede la temporanea chiusura dell’alimentazione proveniente dal serbatorio di Bufalaro Alto. A causa delle necessarie manovre sulla rete, si potranno registrare riduzioni di pressione o temporanee interruzioni dell’erogazione idrica su via Tisia, viale Polibio, via Filisto e zone limitrofe.

Le squadre tecniche di Aretusacque sono già operative sul posto e stanno predisponendo tutte le attività necessarie per individuare con precisione l’entità del danno e procedere alla sua riparazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non è possibile fornire una stima attendibile dei tempi di risoluzione del guasto, in quanto sarà necessario completare le operazioni di rimozione dell’acqua dall’area interessata dall’intervento per consentire ai tecnici di accedere al punto di rottura e valutare l’effettiva consistenza del danno.

Solo al termine di tali verifiche sarà possibile definire con maggiore precisione le modalità operative dell’intervento e i tempi necessari per il ripristino del servizio. Aretusacque seguirà costantemente l’evolversi della situazione e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.