Intitolato a Nella Cutrale il cortile della scuola Volta a Floridia

Una commovente cerimonia nella scuola” Alessandro Volta” a Floridia per rendere omaggio alla direttrice didattica Nella Cutrale, che per un ventennio è stata protagonista della vita scolastica e cittadina della comunità. Una targa commemorativa è stata posta nel cortile di ingresso dell’istituto del Plesso Volta a memoria della sua opera. Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari il dirigente scolastico Salvatore Cantone, ha curato personalmente la realizzazione dell’iniziativa.

”È un primo importante passo non soltanto per onorare il ricordo della Direttrice Nella Cutrale – il commento del Dirigente, nella sua presentazione – e tramandarlo per le future generazioni, ma soprattutto per celebrare una illustre donna di Floridia, che ha dedicato la sua vita alla scuola intesa come comunità educante pienamente inserita nel contesto sociale della cittadina floridiana”. Tra i tanti presenti il primo cittadino Marco Carianni che ricorda l’iniziativa della direttrice Nella Cutrale di creare un carnevale a Floridia, con le sfilate dei bambini delle scuole elementari e materne, per realizzare quella sinergia tra scuola famiglia e comunità che costituisce la base per lo sviluppo del bambino cittadino consapevole.

Presenti alla cerimonia la sorella Lucia e le nipoti Milena e Giusi Sanzaro che commosse hanno condiviso il ricordo dell’operatività indefessa della direttrice Cutrale. Per questo suo lavoro Nella Cutrale fu insignita della medaglia d’oro della pubblica istruzione dal Presidente della Repubblica a testimonianza del ruolo avuto in seno al contesto sociale in cui ha svolto la sua opera, prima come insegnante e poi come dirigente scolastico. Il suo amore per lo studio per la cultura, già dimostrato negli anni dello studio liceali si è concretizzato nella sua vita dedicata alla ricerca di sempre innovative dinamiche pedagogiche e brillanti intuizioni.

Nella Cutrale ha proiettato la scuola del 2 circolo didattico di Floridia nel panorama europeo con un progetto del ministero della Pubblica Istruzione e la direzione generale scambi con l’estero in un intervento coordinato tra la scuola e l’educazione degli adulti. Una sperimentazione innovativa che contribuì al recupero della cultura storica della cittadina di Floridia per raccogliere quanto l’immaginario collettivo della cultura contadina, attraverso il cunto, le filastrocche le nenie natalizie aveva prodotto nella tradizione orale.

Sua l’iniziativa del progetto europeo che ha dato vita alla pubblicazione del libro “Europa: invito alla lettura (due anni di sperimentazione) dal 1989 al 1991”, progetto promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con gli scambi culturali con l’estero. Portare alla luce le persone, i fatti, gli eventi che hanno come protagonista la direttrice Cutrale, vissuta nel microcosmo del Comune di Floridia, inducono a una riflessione sulla condizione femminile, sulla cultura, sulle prospettive di progresso e di sviluppo delle donne nate nel primo trentennio del XX secolo e proiettate verso il terzo millennio.

Tra i ricordi della sua vita, raccontati sempre con dovizia di particolari, c’era sempre qualche aneddoto legato al mondo della scuola. La direttrice Cutrale aveva in sé un’elevata forza incoraggiante e coinvolgente, in grado di raggiungere qualunque visione e ambizione trasformando in realtà i desideri. Nel corso della sua esistenza ha affrontato e superato tutte le sfide che la vita le ha lanciato e ha trasmesso le sue conoscenze ed esperienze in modo da poter modificare positivamente la realtà di chi le ha sapute cogliere e continua tutt’oggi a farne tesoro. Ella ha focalizzato e indirizzato l’attenzione dei suoi allievi verso la cultura e lo studio, destando la gioia dell’estro e della conoscenza.