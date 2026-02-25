Intitolazione della Lega SPI Cgil “La Borgata” di Siracusa a Jesse Owens e Luz Long

La Lega SPI Cgil della Camera del Lavoro “La Borgata” di Siracusa sarà ufficialmente intitolata a Jesse Owens e Luz Long, protagonisti di una delle pagine più significative della storia dello sport del Novecento. La cerimonia di intitolazione si svolgerà venerdì 27 febbraio alle 17, alla Camera del Lavoro “La Borgata” di Siracusa in via Piave.

La scelta richiama il valore universale dell’amicizia tra i due atleti, nata durante i Giochi Olimpici di Berlino del 1936, in un contesto segnato dall’ideologia nazista e dalla propaganda del regime di Adolf Hitler. Il loro gesto di lealtà sportiva e reciproco rispetto rappresenta ancora oggi un esempio di fratellanza capace di superare ogni barriera razziale, culturale e politica. Con questa intitolazione, la Lega SPI Cgil “La Borgata” intende riaffermare il proprio impegno nella promozione dei valori di inclusione, solidarietà, uguaglianza e contrasto a ogni forma di odio e discriminazione, affidando alla memoria di Owens e Long un messaggio di forte attualità civile e sociale.

Interverranno: Alessandro Acquaviva, Segretario Cgil “La Borgata”; Enzo Pennone, Storico dello Sport; Nino Fraggetta, Dipartimento Previdenza e Formazione SPI Cgil Siracusa; Enzo Vaccaro, Segretario Generale SPI Cgil Siracusa; Franco Nardi, Segretario Generale Cgil Siracusa.

L’iniziativa si propone come momento di approfondimento storico e di riflessione pubblica, aperto alla partecipazione della cittadinanza. Particolarmente gradita la presenza degli organi di informazione