Un cane è morto e un altro che è stato recuperato e trasportato in clinica per le cure del caso. Questo il bilancio dell’intervento di questa mattina sulla Sp 19 Noto-Pachino, nei pressi dello svincolo per Vendicari, che ha visto impegnati i Carabinieri, la Polizia Municipale di Noto e la cooperativa che gestisce il servizio antirandagismo a Noto.

Il cane deceduto è stato trovato in piena carreggiata e questo lascia intendere che potrebbe essere stato investito da qualche mezzo che percorreva la Sp 19. La carcassa è stata recuperata da una ditta incaricata, mentre l’altro cagnolino sarebbe stato ritrovato a bordo carreggiata, nei pressi di alcuni sacchi della spazzatura. Assistito dal medico veterinario di turno dell’Asp dott. Francesco Latino, è stato condotto in clinica per le cure del caso. Nel frattempo sono stati disposto ulteriori accertamenti per verificare, attraverso analisi del microchip (la cui installazione è ormai obbligatoria dopo la prima visita veterinaria secondo la legge regionale) l’origine e la provenienza dei due cani che, a detta di alcuni soccorritori, sono comunque apparsi ben curati e comunque nutriti.