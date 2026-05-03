Festa del patrocinio di Santa Lucia, 3 Maggio 2026

In diretta dalla Chiesa Cattedrale di Siracusa la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto. Processione in Piazza Duomo delle Reliquie e del Simulacro verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia. Il tradizionale lancio delle colombe verrà effettuato con i colombi viaggiatori della Società Colombofila Siracusana "Dionisio".

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Sp 19

Investiti sulla provinciale Noto-Pachino: un cane morto, uno recuperato vivo

Carcassa ritrovata in piena carreggiata, l'altro in clinica per le cure del caso

Carcassa ritrovata in piena carreggiata, l'altro in clinica per le cure del caso

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Un cane è morto e un altro che è stato recuperato e trasportato in clinica per le cure del caso. Questo il bilancio dell’intervento di questa mattina sulla Sp 19 Noto-Pachino, nei pressi dello svincolo per Vendicari, che ha visto impegnati i Carabinieri, la Polizia Municipale di Noto e la cooperativa che gestisce il servizio antirandagismo a Noto.

Il cane deceduto è stato trovato in piena carreggiata e questo lascia intendere che potrebbe essere stato investito da qualche mezzo che percorreva la Sp 19. La carcassa è stata recuperata da una ditta incaricata, mentre l’altro cagnolino sarebbe stato ritrovato a bordo carreggiata, nei pressi di alcuni sacchi della spazzatura. Assistito dal medico veterinario di turno dell’Asp dott. Francesco Latino, è stato condotto in clinica per le cure del caso. Nel frattempo sono stati disposto ulteriori accertamenti per verificare, attraverso analisi del microchip (la cui installazione è ormai obbligatoria dopo la prima visita veterinaria secondo la legge regionale) l’origine e la provenienza dei due cani che, a detta di alcuni soccorritori, sono comunque apparsi ben curati e comunque nutriti.


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