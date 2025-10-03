“Io e i miei cani rischiamo di restare senza un posto dove andare”: Anna lancia la raccolta fondi su GoFundMe

“Purtroppo a oggi 3 ottobre la situazione non è cambiata: tutti i terreni necessitano di lavori che non riesco ad affrontare”.

Anna Severino, che da anni si prende cura di cani abbandonati a Siracusa, continua con la raccolta fondi su GoFundMe per dare alla sua “famiglia” una sistemazione adeguata.

“Abbiamo vissuto tutti insieme in una villetta in affitto – racconta – dove con le mie mani ho costruito dei box per dar loro un posto sicuro. Purtroppo – aggiunge Anna – la casa è stata venduta e ho ricevuto lo sfratto. Ora io e i miei cani rischiamo di restare senza un posto dove andare, e i miei amati figli finiranno in canile”.

La raccolta fondi serve a trovare un terreno dove trasferirsi, anche in comodato d’uso gratuito, oppure, se possibile, acquistare un piccolo terreno dove vivere in sicurezza. Ancora però le soluzioni trovate prevedono dei costi non sostenibili per lei.

“Aiutami – conclude Anna – a non separarli da me. Aiutami a non lasciarli soli. Ogni piccolo contributo può fare la differenza”.

La raccolta fondi è arrivata, grazie a duecento donazioni, a 9.200 euro. Si può contribuire a questo link: https://www.gofundme.com/f/una-casa-x-sempre-x-i-miei-bimbi-pelosi