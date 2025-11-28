“Io voglio vivere!”: a Floridia la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

“Io voglio vivere!” è stato il grido forte e commovente delle donne vittime di violenza, a cui ha dato voce la Fidapa di Floridia durante la manifestazione organizzata martedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’evento, patrocinato dal Comune di Floridia, è stato promosso dalla commissione Pari opportunità della Fidapa sezione di Floridia, di cui è responsabile Izabela Buccheri. Una fiaccolata si è snodata per il centro storico, coinvolgendo il sindaco Marco Carianni, la Giunta comunale, la comandante della Polizia Municipale, gli studenti accompagnati dai dirigenti e dai docenti, le socie Fidapa, la Croce Rossa, varie associazioni di volontariato, i ragazzi del gruppo Scout e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il corteo ha raggiunto Piazza del Popolo, dove si sono susseguiti numerosi interventi sul tema della violenza di genere. Daniela Beltrami, presidente della Fidapa di Floridia, ha espresso il suo ringraziamento al sindaco Carianni, ai dirigenti scolastici Giorgio Agnellino (I Istituto comprensivo “E. De Amicis”), Salvo Cantone (IV Istituto comprensivo “S. Quasimodo”), Rita Spada (Liceo scientifico “L. Da Vinci”), alla presidente dell’associazione Auser Luisa Di Priolo, a Cristina Sanzaro del centro antiviolenza “Work in progress”, a Lucia Barcio, presidente della Fidapa di Siracusa, oltre a docenti e studenti di tutti gli istituti floridiani, sottolineando l’importanza di una sinergia collettiva.

Daniela Beltrami ha sottolineato come la manifestazione fosse “non solo un’occasione per ricordare tutte le donne vittime di violenza, ma un inno alla vita, a difesa del diritto di ogni donna di vivere libera e di autodeterminarsi”.

Nel suo intervento, il sindaco Marco Carianni ha evidenziato come la violenza sulle donne sia “un fenomeno globale che tocca anche il nostro territorio”, sottolineando la necessità di interventi tempestivi e concreti sia nelle scuole che nelle famiglie”.

La serata è proseguita con l’esibizione del cantautore Alfonso La Pira, che ha interpretato brani di Rosa Balistreri e una sua composizione originale dedicata alla condizione delle donne abusate, ispirata ai versi di Alda Merini.

Particolarmente emozionanti sono state le rappresentazioni degli studenti: protagonisti soprattutto i più piccoli, che con poesie, brani in prosa, canzoni e slogan hanno mostrato una profonda consapevolezza sull’importanza di usare parole gentili nella vita quotidiana.

Gli studenti del Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” hanno scelto un flash mob molto significativo per dire stop alla violenza, mentre due studentesse si sono esibite in una toccante interpretazione della canzone “Sally” di Vasco Rossi, in versione chitarra e voce.

A chiudere la serata, le ginnaste della palestra Hobby Sport, guidate dall’insegnante Daniela Giarratana, che hanno presentato una coreografia dal titolo “‘A mugghieri”, portando in scena uno spaccato della vita di una donna costretta a sottostare agli stereotipi di genere.

Infine, la presidente Auser Luisa Di Priolo ha donato all’amministrazione comunale un quadro intitolato “La violenza non è amore”, realizzato dalla socia Lina Rossitto. L’opera, raffigurante scarpe rosse simbolo della violenza sulle donne, è stata collocata sopra la poltrona rossa nell’aula del consiglio comunale, diventando un simbolo tangibile dell’impegno della comunità contro la violenza di genere.