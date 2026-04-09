Iraci alla guida dell’Asp di Siracusa, il Comitato Consultivo: “priorità a ospedali e medicina di prossimità”

“Vogliamo augurare buon lavoro al neo commissario straordinario dell’Asp di Siracusa dott. Gioacchino Iraci – dichiara Salvo Sorbello, presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp – con l’auspicio che il suo mandato possa tradursi in risultati concreti e duraturi per la salute dei cittadini della nostra provincia, con la consapevolezza che una sanità pubblica forte e accessibile è il presupposto irrinunciabile di una comunità coesa e vitale. Il Comitato Consultivo Aziendale rappresenta lo strumento attraverso cui il volontariato e gli organismi di tutela partecipano ai processi di miglioramento dei servizi sanitari ed intende offrire – prosegue Salvo Sorbello – il proprio contributo per vincere le sfide che il sistema sanitario pubblico del territorio siracusano pone con sempre maggiore urgenza: il potenziamento delle strutture ospedaliere e dei presidi territoriali, il rafforzamento della medicina di prossimità, la riduzione dei tempi di attesa e la valorizzazione del personale sanitario”.

“Da parte nostra continuerà quindi ad esserci la massima attenzione alla corretta ed effettiva attivazione delle Case e degli Ospedali di Comunità e al perseguimento di importanti obiettivi in materia di prevenzione, screening, di contrasto alla povertà sanitaria e al rafforzamento del rapporto tra sanità, territori e comunità locali, in un’ottica di welfare di prossimità”, conclude Sorbello.