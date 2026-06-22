Irem a “Progettare Futuro”: l’Ad Musso in piazza Minerva per parlare ai giovani di transizione energetica e opportunità di lavoro

Giovanni Musso, Amministratore Delegato di Irem S.p.A., ha partecipato venerdì scorso, 19 giugno, all’evento serale “Dialoghi sul Futuro”, momento centrale del Festival “Progettare Futuro” promosso da Fondazione Ortygia in Piazza Minerva, a Ortigia. Una giornata dedicata all’orientamento, alla formazione e alle opportunità per le nuove generazioni del Sud Italia, che ha riunito istituzioni, mondo accademico e imprese attorno a un tema che IREM sente profondamente suo: investire nel capitale umano come leva di sviluppo per il territorio e per il Paese.

La presenza di Musso non è stata casuale. Lo scorso 10 marzo, il quartier generale di Irem aveva già aperto le porte ai ragazzi del progetto My Future Buddy Plus — iniziativa promossa da Fondazione Ortygia e Confindustria Siracusa — accogliendo due classi dell’Istituto Megara per una giornata di orientamento dedicata alle professioni Steam. In quell’occasione gli studenti avevano visitato le officine aziendali e si erano confrontati con l’Ad e con i responsabili dell’azienda su temi come sicurezza, efficienza energetica e transizione industriale, con un focus specifico sul progetto H2-SR, l’impianto per la produzione di idrogeno verde che Irem sta realizzando con Res Integra nella zona industriale di Siracusa.

Durante l’appuntamento di Piazza Minerva, Musso ha raccontato quella giornata e l’entusiasmo che ne era scaturito, sottolineando un dettaglio che lo aveva particolarmente colpito. “Siamo rimasti molto colpiti dall’attenzione e dalla curiosità di questi ragazzi nei nostri confronti — ha dichiarato —. Abbiamo mostrato loro il percorso che Irem ha compiuto negli anni: da azienda legata alla costruzione di impianti nel settore oil & gas a protagonista della transizione energetica globale. Oggi siamo impegnati in Svezia nella costruzione di un’acciaieria verde a Boden e di un impianto di recupero di CO2 vicino a Stoccolma, mentre qui a Siracusa stiamo costruendo un impianto di idrogeno verde grazie a un elettrolizzatore alimentato da energia rinnovabile. Ebbene, quasi tutti i progetti che i ragazzi ci hanno presentato vertevano sull’idrogeno. Questo mi dice che le nuove generazioni hanno piena consapevolezza che il mondo è cambiato, che la transizione energetica è in atto e che non si può più fermare”.

Musso ha poi risposto a una domanda sul perché sia importante per un’azienda come Irem aprire le proprie porte ai giovani già durante il percorso scolastico, cogliendo l’occasione per ribadire la filosofia che sta alla base dell’Academy permanente dell’azienda. “Aprire le porte durante il percorso formativo ci permette di contribuire alle scelte che questi ragazzi faranno nel futuro — ha spiegato —. Noi crediamo fermamente in questo: attraverso la nostra Academy permanente organizziamo corsi gratuiti della durata di circa un mese e mezzo, al termine dei quali buona parte dei partecipanti vengono assunti nelle nostre business unit, sia in Italia, sia all’estero. Siamo convinti che per essere attrattive agli occhi dei giovani, le aziende devono investire nelle risorse umane, nella formazione e nei principi ESG, che sono ormai i nuovi modelli di gestione e che i giovani sanno riconoscere. Un’azienda sostenibile è un’azienda che attrae talenti”.

L’AD di Irem ha infine voluto sottolineare il valore sistemico di questo approccio per il territorio siracusano e siciliano. “Molti giovani lasciano la Sicilia perché non trovano opportunità adeguate. La sfida per le imprese del territorio è proprio questa: raccontarsi, aprirsi, dimostrare che restare ha senso. Quando un’azienda cresce, il territorio si arricchisce, aumenta l’occupazione, migliora la qualità della vita. Le risorse umane non sono un costo: sono l’asset che garantisce all’azienda continuità e sviluppo nei mercati di riferimento”.

La partecipazione di Irem a “Progettare Futuro” — sia attraverso la giornata di marzo che con la presenza di Musso all’evento conclusivo — conferma l’impegno e la volontà dell’azienda siracusana nel costruire ponti concreti tra il mondo dell’industria e le nuove generazioni, nella convinzione che orientamento e formazione siano investimenti che restituiscono valore all’intera comunità.