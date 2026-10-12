IREM Academy, al via il primo corso per addetti amministrativi: formazione per 9 giovani

Attualità · Nuovo corso

Nove giovani, tutti laureati o con studi in ragioneria, hanno iniziato questa mattina nel quartier generale di Irem a Siracusa il primo corso di formazione per addetti amministrativi promosso da IREM Spa nell’ambito della propria Academy permanente. Un nuovo percorso che amplia l’offerta formativa dell’azienda siracusana e conferma l’impegno nel costruire competenze coerenti con le proprie esigenze organizzative e con le opportunità offerte dai mercati internazionali.

Il corso, gratuito e realizzato con la collaborazione di Randstad Italia e il supporto del Rotary Club Siracusa, terminerà alla fine di novembre. Sono previste complessivamente 249 ore di formazione, articolate in diversi moduli teorici e attività con docenti esterni e professionisti interni all’azienda. Al termine del percorso, per i partecipanti più meritevoli, si aprirà la possibilità di un inserimento lavorativo in azienda.

Il programma comprende diverse ore dedicate all’amministrazione di base, 78 ore incentrate alla contabilità di base e al fisco e verrà dato spazio anche ad altri moduli come informatica, oltre a quelli relativi alla sicurezza generale e ai diritti e doveri dei lavoratori.

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Si tratta di una novità per l’Academy IREM, che amplia così il proprio raggio d’azione affiancando alla formazione delle figure tecniche anche quella delle professionalità amministrative necessarie a sostenere l’organizzazione aziendale e le attività operative.

“Questo è il primo corso che dedichiamo specificamente alla formazione amministrativa e rappresenta un ulteriore passo nel percorso della nostra Academy – dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM –. Puntiamo sui giovani perché crediamo che investire nelle competenze sia fondamentale per garantire continuità e crescita all’azienda. Per questa prima edizione abbiamo scelto anche docenti esterni, prevedendo comunque momenti di confronto con il personale interno e con la realtà concreta dell’impresa”.

La formazione risponde anche alla struttura internazionale di IREM: buona parte della produzione e dei ricavi è legato ai mercati esteri. L’azienda opera in diversi Paesi, con attività in Europa e una presenza che guarda anche a mercati come la Svezia e l’Egitto. Nelle business unit estere – come ha ricordato l’AD di Irem – vengono replicate le principali funzioni presenti nella sede centrale, creando organizzazioni articolate che Musso ha definito “società nella società”.

“Le nostre business unit devono essere in grado di operare con autonomia e di rispondere alle esigenze dei singoli progetti – prosegue Musso –. Per questo non servono soltanto competenze tecniche: sono indispensabili anche professionalità amministrative capaci di supportare i processi aziendali nei diversi contesti in cui lavoriamo. Offrire ai giovani la possibilità di acquisire queste competenze e, per i più meritevoli, di entrare in azienda significa contribuire al ricambio generazionale e creare valore per il territorio”.

Il percorso si inserisce in una collaborazione ormai consolidata con Randstad Italia, partner tecnico che affianca IREM nell’individuazione dei giovani talenti da valorizzare, nella realizzazione dei corsi e nei processi di selezione del personale.

“Abbiamo superato le dieci edizioni dei corsi realizzati insieme con IREM e sappiamo quanto questi percorsi possano essere importanti per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro – afferma Bruno Piccoli, Area Manager di Randstad –. Ai partecipanti dico di affrontare questa esperienza con la giusta attitudine. Questo nuovo percorso formativo è un’opportunità per mettervi alla prova – ha proseguito rivolgendosi ai corsisti – e prepararvi a cogliere occasioni professionali concrete. E noi, come sempre, saremo al vostro fianco.”

Anche il Rotary Club Siracusa rinnova il proprio sostegno all’Academy, riconoscendone il valore formativo e sociale.

“Per me e per il mio club è un onore essere al fianco di una realtà internazionale importante come IREM in un progetto dall’alto contenuto di servizio – dichiara Salvo Vinci, presidente del Rotary Club Siracusa –. Offrire opportunità di lavoro a giovani laureati, dando loro la possibilità di costruire una carriera personale e professionale in Italia e all’estero, è qualcosa di prezioso per il nostro territorio. Il progetto Academy, che abbiamo sposato da tempo, è un fiore all’occhiello per l’azienda e motivo di vanto per il nostro club service”.

L’attenzione alla formazione riguarda anche la crescita professionale delle persone destinate a operare nei cantieri internazionali, dove l’organizzazione del lavoro richiede capacità di adattamento, responsabilità e preparazione.

“La vita di cantiere è impegnativa, tra richieste dei clienti, tempi e necessità operative – sottolinea Marcella Saraceno, HR Manager di IREM –. Il cantiere è un contesto che richiede disponibilità e capacità di affrontare situazioni diverse, ma il lavoro e le competenze vengono riconosciuti. Questo corso rappresenta un punto di partenza importante: i partecipanti hanno l’opportunità di acquisire strumenti utili per entrare in un’azienda internazionale e costruire un percorso professionale”.

Con questo nuovo corso, IREM amplia ulteriormente le attività della propria Academy permanente, confermando una strategia che mette al centro formazione, occupazione e ricambio generazionale. Un investimento sulle persone che punta a rispondere alle necessità dell’impresa e, allo stesso tempo, a creare opportunità di crescita professionale e miglioramento della qualità della vita nel territorio siracusano.