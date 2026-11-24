Attualità · ACADEMY IREM

Dalla formazione alle opportunità di lavoro, con lo sguardo sempre rivolto ai mercati internazionali. Si è concluso oggi, martedì 24 novembre, il primo corso per addetti amministrativi promosso da IREM Spa nell’ambito della propria Academy permanente. Nove giovani, tutti laureati o con una formazione in ambito ragionieristico, hanno completato il percorso gratuito di 249 ore, realizzato in collaborazione con Randstad Italia e con il supporto del Rotary Club Siracusa. Particolarmente significativa anche la partecipazione femminile: metà dei corsisti è infatti composta da donne.

Una nuova iniziativa per l’Academy IREM, che amplia così la propria attività affiancando alla preparazione di figure tecniche specializzate la formazione di professionalità amministrative indispensabili per il funzionamento delle business unit aziendali. Un’esigenza legata anche alla forte vocazione internazionale dell’impresa, che opera attraverso cantieri e strutture organizzative in diversi Paesi.

“Siamo soddisfatti dell’impegno e della disponibilità dimostrati dai ragazzi – dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM –. Per la prossima primavera prevediamo diverse attività e nuovi cantieri in Svezia, mentre stiamo guardando con attenzione anche al mercato inglese. Per voi – ha proseguito rivolgendosi ai corsisti – si possono aprire opportunità importanti, ma è necessario affrontarle con impegno, disponibilità e spirito di squadra. Entrare in IREM significa anche entrare in una realtà internazionale, nella quale è possibile crescere e costruire un percorso professionale”.

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Al termine delle valutazioni, i candidati ritenuti più idonei saranno ricontattati per le successive fasi di inserimento. Come spiegato da Marcella Saraceno, HR Manager di IREM, è previsto un primo periodo di orientamento di circa 15 giorni in azienda, per conoscere l’organizzazione, le persone e le funzioni con cui i nuovi collaboratori si interfacceranno durante le attività nei cantieri. Finita questa prima fase, prenderà il via la vera e propria attività lavorativa nelle business unit.

“Questo corso rappresenta un punto di partenza – ha sottolineato Marcella Saraceno –. La vita di cantiere richiede impegno, capacità di adattamento e disponibilità ad affrontare situazioni diverse, ma offre anche importanti possibilità di crescita. Vogliamo accompagnare i ragazzi nell’ingresso in azienda, aiutandoli a comprendere le dinamiche organizzative e il ruolo che potranno ricoprire all’interno dei nostri progetti”.

L’attenzione di IREM non si limita all’inserimento iniziale, ma guarda anche alla crescita professionale nel tempo. “In azienda cerchiamo di creare figure senior e manageriali partendo dalle persone che entrano e crescono al nostro interno – aggiunge Musso –. Le nostre business unit si sviluppano come vere e proprie società nella società e hanno bisogno di professionalità capaci di assumere responsabilità. Chi dimostra impegno e voglia di imparare, qui dentro può costruire un percorso importante. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani la possibilità di crescere fino a diventare, un domani, i manager dell’azienda”.

Soddisfazione anche da parte di Bruno Piccoli, Area Manager di Randstad, partner tecnico del progetto. “È bello ritrovare i ragazzi al termine del percorso e raccogliere i riscontri positivi sull’esperienza – ha detto -. Ora arriva la fase più impegnativa, ma anche quella che può dare maggiori soddisfazioni. Randstad continuerà ad accompagnarli e a supportarli: il passo successivo spetta a questi giovani talenti, che dovranno mettere a frutto quanto appreso e affrontare con determinazione le opportunità che si presenteranno”.

Anche il Rotary Club Siracusa, partner dell’iniziativa, sottolinea il valore sociale del progetto. “Per il nostro club sostenere l’Academy IREM significa dare concretezza alla missione di service del Rotary: mettere le competenze e le relazioni al servizio della comunità – dichiara Salvo Vinci, presidente del Rotary Club Siracusa –. Questi corsi offrono ai giovani non soltanto una preparazione professionale, ma la possibilità di costruire un percorso di crescita personale e lavorativa all’interno di una realtà internazionale come IREM, un’azienda che porta il nome di Siracusa nei cantieri e nei mercati di tutto il mondo. È un’opportunità preziosa per i ragazzi e, allo stesso tempo, un investimento sul futuro del nostro territorio“.

Il corso conferma il valore della collaborazione tra IREM, Randstad e Rotary Club Siracusa, un’alleanza che negli anni ha contribuito allo sviluppo dell’Academy permanente e alla realizzazione di numerosi percorsi formativi. Un impegno che si inserisce anche nella più ampia strategia di sostenibilità dell’azienda: investire sui giovani del territorio, favorire l’accesso al lavoro, sviluppare competenze e creare ricchezza per la comunità. Un percorso formalizzato anche attraverso la pubblicazione volontaria, a fine ottobre, del primo Bilancio di Sostenibilità di IREM, che pone la valorizzazione del capitale umano e la responsabilità sociale tra gli elementi centrali del modello di crescita aziendale.